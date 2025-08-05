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США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.08.2025
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11:51 05.08.2025 (обновлено: 12:28 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033431215.html
США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны
США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны - РИА Новости, 05.08.2025
США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны
США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на острове Тиниан, который принадлежит Северным Марианским островам, не входящим в состав США, но... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:51:00+03:00
2025-08-05T12:28:00+03:00
в мире
сша
северные марианские острова
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на острове Тиниан, который принадлежит Северным Марианским островам, не входящим в состав США, но находящимся во владении Вашингтона, передает агентство Киодо. "США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Тиниане, крошечном стратегически важном тихоокеанском острове в составе Северных Марианских островов, который 80 лет назад использовался в качестве стартовой площадки для ядерных ударов США по Японии", - говорится в публикации. По данным агентства, аэродром восстанавливается в рамках политики США по сдерживанию Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе. При этом мэр острова Эдвин Алдан заявил агентству, что остров с населением 2 тысячи человек не хочет становиться частью вооруженных конфликтов. Жители острова опасаются, что остров настолько мал, что им негде будет скрыться в случае военного удара.
https://ria.ru/20250805/hill-2033412037.html
сша
северные марианские острова
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в мире, сша, северные марианские острова, вашингтон (штат)
В мире, США, Северные Марианские острова, Вашингтон (штат)
США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны

Киодо: США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Тиниане

© Getty Images / PhotoQuestВид на авиабазу Норт-Филд, Тиниан, Северные Марианские острова
Вид на авиабазу Норт-Филд, Тиниан, Северные Марианские острова - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Getty Images / PhotoQuest
Вид на авиабазу Норт-Филд, Тиниан, Северные Марианские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на острове Тиниан, который принадлежит Северным Марианским островам, не входящим в состав США, но находящимся во владении Вашингтона, передает агентство Киодо.
"США восстанавливают аэродром времен Второй мировой войны на Тиниане, крошечном стратегически важном тихоокеанском острове в составе Северных Марианских островов, который 80 лет назад использовался в качестве стартовой площадки для ядерных ударов США по Японии", - говорится в публикации.
По данным агентства, аэродром восстанавливается в рамках политики США по сдерживанию Китая в Азиатско-тихоокеанском регионе. При этом мэр острова Эдвин Алдан заявил агентству, что остров с населением 2 тысячи человек не хочет становиться частью вооруженных конфликтов. Жители острова опасаются, что остров настолько мал, что им негде будет скрыться в случае военного удара.
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