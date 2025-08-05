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Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Москву, пишут СМИ

Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Москву, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2025

Советник премьера Индии по нацбезопасности посетит Москву, пишут СМИ

Советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал хочет посетить Москву с визитом после угроз президента США ввести вторичные пошлины на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T11:25:00+03:00

2025-08-05T11:25:00+03:00

2025-08-05T17:13:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 авг — РИА Новости. Советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал хочет посетить Москву с визитом после угроз президента США ввести вторичные пошлины на энергоносители, пишет Times of India."Ожидается, что визит Довала внесет ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии в условиях сложной энергетической ситуации и ситуации в сфере безопасности, формируемой глобальными изменениями в поставках и стратегическими перестановками", — говорится в материале.Угрозы американского лидера ввести пошлины с высокими ставками на некоторые товары из Индии за покупку российской нефти вряд ли способны нарушить крепкие стратегические отношения между двумя странами, отметил автор статьи."Мы будем действовать в интересах индийских потребителей и выберем наиболее экономически эффективный вариант. Если российская нефть останется более доступной, чем другие источники, нет причин наказывать наших граждан", — заявил изданию высокопоставленный чиновник в индийском правительстве.Как отмечается в материале, индийские власти не демонстрировали желания сократить ввоз сырой нефти из России. Для Нью-Дели это по-прежнему выгоднее закупок из Западной Азии или Соединенных Штатов."Эта политика помогла сдержать внутренние цены на топливо, а также принесла пользу европейским странам, которые по-прежнему зависят от индийского экспорта дизельного и авиационного топлива", — сообщили источники.По данным издания, в августе Москву также собирается посетить глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. В конце июля Трамп ввел пошлину в размере 25 процентов на некоторые индийские товары. Он назвал российскую и индийскую экономики "мертвыми", а также пригрозил штрафными санкциями государствам, которые поддерживают стратегические торговые связи с Россией.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения глава Белого дома пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители.После этого американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

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https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html

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