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США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе - РИА Новости, 05.08.2025
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10:25 05.08.2025 (обновлено: 10:27 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/ssha-2033406585.html
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе - РИА Новости, 05.08.2025
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:25:00+03:00
2025-08-05T10:27:00+03:00
в мире
израиль
западный берег реки иордан
сша
майк джонсон
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. "Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву. Но многие люди по всему миру видят это иначе... Эта земля имеет огромное значение для нашей веры и для нас самих. Мы полностью вас поддерживаем", - заявил Джонсон, его слова приводит израильская газета Times of Israel. В июле израильский портал Ynet сообщал, что парламент Израиля (кнессет) одобрил декларативное предложение о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан и район Иорданской долины.
https://ria.ru/20250805/udar-2033395664.html
израиль
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, сша, майк джонсон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, США, Майк Джонсон
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе

Джонсон: США признают историческое право Израиля на Западный берег реки Иордан

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.
"Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву. Но многие люди по всему миру видят это иначе... Эта земля имеет огромное значение для нашей веры и для нас самих. Мы полностью вас поддерживаем", - заявил Джонсон, его слова приводит израильская газета Times of Israel.
В июле израильский портал Ynet сообщал, что парламент Израиля (кнессет) одобрил декларативное предложение о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан и район Иорданской долины.
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В миреИзраильЗападный берег реки ИорданСШАМайк Джонсон
 
 
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