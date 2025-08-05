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США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе - РИА Новости, 05.08.2025
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. "Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву. Но многие люди по всему миру видят это иначе... Эта земля имеет огромное значение для нашей веры и для нас самих. Мы полностью вас поддерживаем", - заявил Джонсон, его слова приводит израильская газета Times of Israel. В июле израильский портал Ynet сообщал, что парламент Израиля (кнессет) одобрил декларативное предложение о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан и район Иорданской долины.
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, сша, майк джонсон
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, США, Майк Джонсон
США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе
Джонсон: США признают историческое право Израиля на Западный берег реки Иордан