https://ria.ru/20250805/ssha-2033406585.html

США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе

США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе - РИА Новости, 05.08.2025

США признают право Израиля на Западный берег Иордана, завили в конгрессе

США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:25:00+03:00

2025-08-05T10:25:00+03:00

2025-08-05T10:27:00+03:00

в мире

израиль

западный берег реки иордан

сша

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. США признают историческое право Израиля на суверенитет над Западным берегом реки Иордан, заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон. "Священное Писание учит нас, что горы Иудеи и Самарии были обещаны еврейскому народу, и они принадлежат ему по праву. Но многие люди по всему миру видят это иначе... Эта земля имеет огромное значение для нашей веры и для нас самих. Мы полностью вас поддерживаем", - заявил Джонсон, его слова приводит израильская газета Times of Israel. В июле израильский портал Ynet сообщал, что парламент Израиля (кнессет) одобрил декларативное предложение о распространении израильского суверенитета на Западный берег реки Иордан и район Иорданской долины.

https://ria.ru/20250805/udar-2033395664.html

израиль

западный берег реки иордан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, западный берег реки иордан, сша, майк джонсон