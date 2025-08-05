https://ria.ru/20250805/ssha-2033385442.html
В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол"
В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол" - РИА Новости, 05.08.2025
В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол"
Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о сборе предложений от представителей промышленности по созданию нового... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T06:36:00+03:00
2025-08-05T06:36:00+03:00
2025-08-05T06:36:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о сборе предложений от представителей промышленности по созданию нового мобильного радара в рамках программы "Золотой купол", выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов. Агентство по противоракетной обороне США интересуется перспективами производства мобильного радара, способного отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км с возможностью отличать боеголовки от ложных целей и вести непрерывное слежение за ними круглосуточно. Производство первого опытного образца должно быть завершено к 31 декабря 2028 года, еще двух — к концу 2029 года. Отмечается, что новая система должна быть развернута на месте и приведена в боевую готовность в течение 24 часов, а ее калибровка должна занимать не более 48 часов. Радар должен поддерживать взаимодействие с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, "обеспечивать обновления наведения перехватчиков в полете", быть устойчивым к помехам и защищенным от электромагнитного импульса. Предпочтение отдается модульной архитектуре и компактным размерам: не более чем 100 на 100 метров, с минимальным числом обслуживающего персонала на месте. Прием предложений завершится через 45 дней с момента публикации заявки. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что комплекс ПРО будет включать наземные, морские и космические системы, а его ввод в эксплуатацию ожидается до конца второго президентского срока Трампа.
https://ria.ru/20250722/tramp-2030616325.html
https://ria.ru/20250626/ssha-2025648145.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол"
Агентство по ПРО США ищет разработчика радара для программы "Золотой купол"
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о сборе предложений от представителей промышленности по созданию нового мобильного радара в рамках программы "Золотой купол", выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов.
Агентство по противоракетной обороне США
интересуется перспективами производства мобильного радара, способного отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км с возможностью отличать боеголовки от ложных целей и вести непрерывное слежение за ними круглосуточно.
Производство первого опытного образца должно быть завершено к 31 декабря 2028 года, еще двух — к концу 2029 года. Отмечается, что новая система должна быть развернута на месте и приведена в боевую готовность в течение 24 часов, а ее калибровка должна занимать не более 48 часов.
Радар должен поддерживать взаимодействие с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, "обеспечивать обновления наведения перехватчиков в полете", быть устойчивым к помехам и защищенным от электромагнитного импульса. Предпочтение отдается модульной архитектуре и компактным размерам: не более чем 100 на 100 метров, с минимальным числом обслуживающего персонала на месте.
Прием предложений завершится через 45 дней с момента публикации заявки.
В мае президент США Дональд Трамп
сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что комплекс ПРО будет включать наземные, морские и космические системы, а его ввод в эксплуатацию ожидается до конца второго президентского срока Трампа.