https://ria.ru/20250805/ssha-2033385442.html

В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол"

В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол" - РИА Новости, 05.08.2025

В США ищут разработчика радара для программы "Золотой купол"

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о сборе предложений от представителей промышленности по созданию нового... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T06:36:00+03:00

2025-08-05T06:36:00+03:00

2025-08-05T06:36:00+03:00

технологии

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) объявило о сборе предложений от представителей промышленности по созданию нового мобильного радара в рамках программы "Золотой купол", выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов. Агентство по противоракетной обороне США интересуется перспективами производства мобильного радара, способного отслеживать баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты на дальности до 2200 км с возможностью отличать боеголовки от ложных целей и вести непрерывное слежение за ними круглосуточно. Производство первого опытного образца должно быть завершено к 31 декабря 2028 года, еще двух — к концу 2029 года. Отмечается, что новая система должна быть развернута на месте и приведена в боевую готовность в течение 24 часов, а ее калибровка должна занимать не более 48 часов. Радар должен поддерживать взаимодействие с американскими системами боевого управления C2BMC и IBCS, "обеспечивать обновления наведения перехватчиков в полете", быть устойчивым к помехам и защищенным от электромагнитного импульса. Предпочтение отдается модульной архитектуре и компактным размерам: не более чем 100 на 100 метров, с минимальным числом обслуживающего персонала на месте. Прием предложений завершится через 45 дней с момента публикации заявки. В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что комплекс ПРО будет включать наземные, морские и космические системы, а его ввод в эксплуатацию ожидается до конца второго президентского срока Трампа.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030616325.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025648145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, дональд трамп