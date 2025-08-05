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"Просто чушь": в США выступили с предупреждением по Украине - РИА Новости, 05.08.2025
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03:58 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/ssha-2033379256.html
"Просто чушь": в США выступили с предупреждением по Украине
"Просто чушь": в США выступили с предупреждением по Украине - РИА Новости, 05.08.2025
"Просто чушь": в США выступили с предупреждением по Украине
Заявления администрации президента США и самого Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине не имеют ничего общего с реальностью, а обещания не могут быть... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:58:00+03:00
2025-08-05T03:58:00+03:00
в мире
украина
сша
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дональд трамп
джон миршаймер
сергей лавров
чикагский университет
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявления администрации президента США и самого Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине не имеют ничего общего с реальностью, а обещания не могут быть выполнены, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive."У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь", — сказал он.По словам Миршаймера, очередные попытки президента США Дональда Трампа начать новый этап конфронтации будет крайне глупым шагом, оттягивающим окончание украинского конфликта."И, если он пойдет на это, то это будет крайне глупым шагом с его стороны, хотя и не окажет существенного влияния на события, происходящие на земле", — подчеркнул профессор.Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. При этом поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250805/ssha-2033378972.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джон миршаймер, сергей лавров, чикагский университет, евросоюз, нато
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, Чикагский университет, Евросоюз, НАТО
"Просто чушь": в США выступили с предупреждением по Украине

Профессор Миршаймер: США никак не смогут обеспечить Украину оружием

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Заявления администрации президента США и самого Дональда Трампа о новых поставках оружия Украине не имеют ничего общего с реальностью, а обещания не могут быть выполнены, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"У нас просто нет лишнего оружия, чтобы передать его украинцам. Оно не лежит на полке у Трампа, чтобы он протянул руку, схватил и передал. Это просто чушь", — сказал он.
По словам Миршаймера, очередные попытки президента США Дональда Трампа начать новый этап конфронтации будет крайне глупым шагом, оттягивающим окончание украинского конфликта.
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"И, если он пойдет на это, то это будет крайне глупым шагом с его стороны, хотя и не окажет существенного влияния на события, происходящие на земле", — подчеркнул профессор.
Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. При этом поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжон МиршаймерСергей ЛавровЧикагский университетЕвросоюзНАТО
 
 
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