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США, несмотря на обещание, не поставили Киеву радиотехнику
США, несмотря на обещание, не поставили Киеву радиотехнику - РИА Новости, 05.08.2025
США, несмотря на обещание, не поставили Киеву радиотехнику
США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более, чем 318 миллионов долларов в рамках контрактов с оборонной компанией РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более, чем 318 миллионов долларов в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris, выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов. Согласно документам, с февраля 2022 года США заключили с L3Harris 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. По состоянию на август 2025 года остаются невыполненными поставки на сумму 318,14 миллиона, что составляет 47,5% от всей стоимости соглашений. Компания L3Harris является одним из основных поставщиков радиосистем для украинской армии. Все 15 контрактов были заключены без проведения конкурсных процедур. Это допускается законодательством США в случае уникальных технологий, необходимых для конкретных военных задач. На текущий момент продолжают действовать четыре крупных контракта. Крупнейший из них, стоимостью 189,74 миллиона долларов, был подписан в августе 2022 года и рассчитан до конца сентября 2025 года. Контракт на 125 миллионов заключён в сентябре 2024 года, его срок истекает в августе 2025 года. Также активны контракты на 3,25 миллиона (до августа 2026 года) и на 153,8 тысячи долларов (до октября 2027 года). Оставшиеся 11 контрактов завершены. Среди них - соглашения на 119 миллионов (март 2025 года), 114 миллионов (октябрь 2024 года) и 59 миллионов долларов (ноябрь 2022 года). Согласно последним данным Минобороны США, общий объем военной помощи Украине с февраля 2022 года превысил 65,9 миллиарда долларов. Из этой суммы около 33 миллиардов приходится на долгосрочные контракты в рамках программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), отличающейся длительными сроками поставок. В отличие от USAI, президентская программа (PDA) предусматривает немедленную передачу вооружений, однако и по ней в последние месяцы возникли паузы. В рамках своей предвыборной стратегии президент США Дональд Трамп временно приостановил помощь, чтобы оказать давление на Киев и стимулировать переговорный процесс. Однако поставки были частично возобновлены уже в июле.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033361065.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
США, несмотря на обещание, не поставили Киеву радиотехнику
США не выполнили обязательства по поставке Киеву радиотехники на $318 миллионов
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. США до сих пор не выполнили обязательства по поставкам радиотехники Украине на сумму более, чем 318 миллионов долларов в рамках контрактов с оборонной компанией L3Harris, выяснило РИА Новости на основе данных из правительственных документов.
Согласно документам, с февраля 2022 года США
заключили с L3Harris 15 контрактов на общую сумму 669,54 миллиона долларов. По состоянию на август 2025 года остаются невыполненными поставки на сумму 318,14 миллиона, что составляет 47,5% от всей стоимости соглашений.
Компания L3Harris является одним из основных поставщиков радиосистем для украинской армии. Все 15 контрактов были заключены без проведения конкурсных процедур. Это допускается законодательством США в случае уникальных технологий, необходимых для конкретных военных задач.
На текущий момент продолжают действовать четыре крупных контракта. Крупнейший из них, стоимостью 189,74 миллиона долларов, был подписан в августе 2022 года и рассчитан до конца сентября 2025 года. Контракт на 125 миллионов заключён в сентябре 2024 года, его срок истекает в августе 2025 года.
Также активны контракты на 3,25 миллиона (до августа 2026 года) и на 153,8 тысячи долларов (до октября 2027 года).
Оставшиеся 11 контрактов завершены. Среди них - соглашения на 119 миллионов (март 2025 года), 114 миллионов (октябрь 2024 года) и 59 миллионов долларов (ноябрь 2022 года).
Согласно последним данным Минобороны США, общий объем военной помощи Украине
с февраля 2022 года превысил 65,9 миллиарда долларов. Из этой суммы около 33 миллиардов приходится на долгосрочные контракты в рамках программы Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), отличающейся длительными сроками поставок.
В отличие от USAI, президентская программа (PDA) предусматривает немедленную передачу вооружений, однако и по ней в последние месяцы возникли паузы. В рамках своей предвыборной стратегии президент США Дональд Трамп
временно приостановил помощь, чтобы оказать давление на Киев
и стимулировать переговорный процесс. Однако поставки были частично возобновлены уже в июле.