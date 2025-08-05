https://ria.ru/20250805/ssha-2033376495.html

ЕС закупит для Украины боеприпасы, заявил постпред США при НАТО

ЕС закупит для Украины боеприпасы, заявил постпред США при НАТО - РИА Новости, 05.08.2025

ЕС закупит для Украины боеприпасы, заявил постпред США при НАТО

Европейские союзники США закупят для Украины не только оборонительные системы, но и снаряды для артиллерии, пули и другие боеприпасы, заявил американский... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:48:00+03:00

2025-08-05T02:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Европейские союзники США закупят для Украины не только оборонительные системы, но и снаряды для артиллерии, пули и другие боеприпасы, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Ожидается, что будут такие вещи, как артиллерийские снаряды, пули и боеприпасы", - сообщил он в интервью агентству Блумберг, комментируя будущие закупки оружия Европой для Киева. Уитакер также отметил, что США намерены предоставить ВСУ в рамках европейских закупок необходимое оружие для использования на поле боя, и добавил, что ждет "множества" новых заявлений государств-членов ЕС по приобретению оружия у Вашингтона. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Киеву, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250805/nato-2033375920.html

https://ria.ru/20250501/postavki-2014556865.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, евросоюз