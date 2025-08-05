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Экс-замглавы управления делами президента получил условный срок - РИА Новости, 05.08.2025
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13:08 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/srok-2033453757.html
Экс-замглавы управления делами президента получил условный срок
Экс-замглавы управления делами президента получил условный срок - РИА Новости, 05.08.2025
Экс-замглавы управления делами президента получил условный срок
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам условно бывшего заместителя руководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина, обвиняемого в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T13:08:00+03:00
2025-08-05T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам условно бывшего заместителя руководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в инстанции. "Малюшин Иван Дмитриевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание… в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Малюшину И.Д. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - сказали в суде. Там уточнили, что в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано. Малюшину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, он снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил деньги – по данным "Коммерсанта", около 100 миллионов рублей. Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что в рамках уголовного дела управление делами президента России признано потерпевшим, им заявлен гражданский иск к Малюшину о компенсации ущерба, который "в большей части возмещен". Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250415/sud-2011446087.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Экс-замглавы управления делами президента получил условный срок

Суд приговорил экс-замглавы управделами президента Малюшина к пяти годам условно

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам условно бывшего заместителя руководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Малюшин Иван Дмитриевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, и ему назначено наказание… в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Малюшину И.Д. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком в течение четырех лет", - сказали в суде.
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Там уточнили, что в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороне было отказано.
Малюшину вменяется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция по которой предусматривает до 10 лет колонии. По версии следствия, он снизил арендную плату за принадлежавший управделами земельный участок, из-за чего бюджет недополучил деньги – по данным "Коммерсанта", около 100 миллионов рублей.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что в рамках уголовного дела управление делами президента России признано потерпевшим, им заявлен гражданский иск к Малюшину о компенсации ущерба, который "в большей части возмещен".
Имущество самого Малюшина, а также ряда связанных с ним лиц и компании-застройщика в январе прошлого года Петроградский районный суд взыскал в доход государства. Всего иск был заявлен на 1,3 миллиарда рублей.
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