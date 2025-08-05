https://ria.ru/20250805/sputnik-2033543455.html

Ассоциация предпринимателей Бешикташа наградила радио Sputnik Türkiye

Ассоциация предпринимателей Бешикташа наградила радио Sputnik Türkiye - РИА Новости, 05.08.2025

Ассоциация предпринимателей Бешикташа наградила радио Sputnik Türkiye

Председатель турецкой Ассоциации предпринимателей Бешикташа, являющаяся крупнейшим сообществом болельщиков одной из трех ведущих футбольных команд Турции -... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T18:10:00+03:00

2025-08-05T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Председатель турецкой Ассоциации предпринимателей Бешикташа, являющаяся крупнейшим сообществом болельщиков одной из трех ведущих футбольных команд Турции - Бешикташ, Айхан Торсун вручил радио Sputnik Türkiye награду "За вклад в спортивную радио-журналистику", а программе "Час футбола", авторами и ведущими которой являются Селин Языджи и Серхат Айян, - премию "Самая информативная спортивная программа года".Вручая награды, Айхан Торсун подчеркнул: "Награда "За вклад в спортивную радио-журналистику" вручена Радио Sputnik за Ваш ответственный и профессиональный подход к спортивной журналистике и Ваши усилия по объективному и верному информированию общественности.Радиопрограмма "Час футбола", которая, благодаря профессиональному подходу, доказывает, что спорт выражается не только в счете, но и в знаниях, поражает своими статистическими показателями и объединяет прошлое и настоящее, удостоена звания "Самая информативная спортивная программа года". Желаем Вам дальнейших успехов".

https://ria.ru/20250805/sputnik-2033470402.html

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