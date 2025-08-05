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Sputnik и Ливийское медиаагентство подписали меморандум о взаимопонимании

Sputnik и Ливийское медиаагентство подписали меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 05.08.2025

Sputnik и Ливийское медиаагентство подписали меморандум о взаимопонимании

Информационное агентство и радио Sputnik и Ливийское информационное агентство LANA подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись об обмене информацией на РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:34:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Ливийское информационное агентство LANA подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись об обмене информацией на арабском языке, а также о совместной работе в социальных сетях и по линии радио. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от ливийской – председатель Совета директоров LANA Абдул Басит Ахмед Абу Дийя. В церемонии также приняли участие генеральный директор LANA Ибрагим Хадия Аль-Маджбри, ИО руководителя редакции арабских стран Sputnik Arabic Карина Механа и менеджер по продвижению контента Объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф. Подписанный меморандум стал первым документом о сотрудничестве с ливийскими СМИ для Sputnik.Во время церемонии подписания Василий Пушков и отметил, что "наша работа с ливийскими партнерами началась достаточно давно, первые шаги были сделаны еще до пандемии. Подписание соглашения сегодня только доказывает постоянно растущий интерес Москвы и Триполи друг к другу. Очень надеюсь, что нас ждет много интересных и полезных для обеих сторон проектов по самым разным направлениям и в ближайшем времени у нас будет возможность встретиться лично и обговорить план работы на будущее".В свою очередь Абдул Басит Ахмед Абу Дийя добавил, что подписание меморандума позволит навести новые мосты для сотрудничества, а также выразил надежду на более частые личные встречи и возможное открытие корреспондентского пункта, что позволит России и Ливии более активно обмениваться информацией и теснее общаться друг с другом.С коллегами согласился и Ибрагим Хадия Аль-Маджбри, который поприветствовал команду Sputnik и отметил, что очень гордится развивающимся сотрудничеством. Он также подчеркнул, что у LANA и Sputnik есть очень хорошая база для укрепления отношений."Мы бы очень хотели развивать партнерство между нашими агентствами. Надеемся, что нам удастся создать платформу для обмена информацией, которая волнует российский и ливийский народы", – подвела итоги Карина Механа.

https://ria.ru/20250805/sputnik-2033470402.html

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