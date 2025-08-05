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Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска - РИА Новости, 05.08.2025
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22:35 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033579141.html
Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска
Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска - РИА Новости, 05.08.2025
Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска
Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:35:00+03:00
2025-08-05T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
лисичанск
донбасс
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск продолжают борьбу за контроль над "малым небом" в районе населенного пункта Северск, обнаруживая и оперативно поражая места взлетов вражеских беспилотных летательных аппаратов и укрытия их расчетов", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что в ходе разведки местности были обнаружены места скопления украинских военнослужащих, сеть точек взлета БПЛА, антенны ретрансляторов противника и их укрытия. "Точными комбинированными ударами артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также ударных БПЛА "Южной" группировки войск были уничтожены три пункта управления вражескими БПЛА", - сообщили в пресс-центре. Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, северск, лисичанск, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Лисичанск, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска

ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска в Донбассе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
«
"Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск продолжают борьбу за контроль над "малым небом" в районе населенного пункта Северск, обнаруживая и оперативно поражая места взлетов вражеских беспилотных летательных аппаратов и укрытия их расчетов", - сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что в ходе разведки местности были обнаружены места скопления украинских военнослужащих, сеть точек взлета БПЛА, антенны ретрансляторов противника и их укрытия.
"Точными комбинированными ударами артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также ударных БПЛА "Южной" группировки войск были уничтожены три пункта управления вражескими БПЛА", - сообщили в пресс-центре.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскЛисичанскДонбассВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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