Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска
ВС России уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска в Донбассе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
«
"Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск продолжают борьбу за контроль над "малым небом" в районе населенного пункта Северск, обнаруживая и оперативно поражая места взлетов вражеских беспилотных летательных аппаратов и укрытия их расчетов", - сообщили в пресс-центре.
Уточняется, что в ходе разведки местности были обнаружены места скопления украинских военнослужащих, сеть точек взлета БПЛА, антенны ретрансляторов противника и их укрытия.
"Точными комбинированными ударами артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также ударных БПЛА "Южной" группировки войск были уничтожены три пункта управления вражескими БПЛА", - сообщили в пресс-центре.
Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18