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Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска

Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска - РИА Новости, 05.08.2025

Российские военные уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска

Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T22:35:00+03:00

2025-08-05T22:35:00+03:00

2025-08-05T22:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

северск

лисичанск

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили сеть пунктов управления БПЛА ВСУ у Северска, за который идут бои в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск продолжают борьбу за контроль над "малым небом" в районе населенного пункта Северск, обнаруживая и оперативно поражая места взлетов вражеских беспилотных летательных аппаратов и укрытия их расчетов", - сообщили в пресс-центре. Уточняется, что в ходе разведки местности были обнаружены места скопления украинских военнослужащих, сеть точек взлета БПЛА, антенны ретрансляторов противника и их укрытия. "Точными комбинированными ударами артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также ударных БПЛА "Южной" группировки войск были уничтожены три пункта управления вражескими БПЛА", - сообщили в пресс-центре. Северск находится почти в 30 километрах к западу от Лисичанска. Бои за город, в который отступали украинские войска из Лисичанска, продолжаются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, северск, лисичанск, донбасс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины