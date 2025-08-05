Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 05.08.2025 (обновлено: 10:56 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033388338.html
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец - РИА Новости, 05.08.2025
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец
Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:34:00+03:00
2025-08-05T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
донбасс
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр, контролируя зону на возможное наличие прячущихся солдат ВСУ, либо мирных жителей, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Синара". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "Часов Яр – противника нигде не наблюдаем, делаем облет, но никого нет. Просматриваем, но никого нет", - рассказал "Синара". Он уточнил, что облет ведется в поисках не только возможного противника, но и мирных жителей, также ведется активный контроль ближайших лесополос и участков, куда работает артиллерия десантников. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033386591.html
https://ria.ru/20250805/vsu-2033373562.html
часов яр
донбасс
артемовск (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_9477ba2dc571f3833fffdaf5439db459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, часов яр, донбасс, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Донбасс, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец

БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра в поисках боевиков ВСУ и мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр, контролируя зону на возможное наличие прячущихся солдат ВСУ, либо мирных жителей, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Синара".
Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе.
Артиллеристы-десантники не дают закрепиться артиллерии ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Боец рассказал о попытках ВСУ закрепиться у Константиновки
07:04
"Часов Яр – противника нигде не наблюдаем, делаем облет, но никого нет. Просматриваем, но никого нет", - рассказал "Синара".
Он уточнил, что облет ведется в поисках не только возможного противника, но и мирных жителей, также ведется активный контроль ближайших лесополос и участков, куда работает артиллерия десантников.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Боевик ВСУ погиб при съемках пропагандистского ролика
01:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧасов ЯрДонбассАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала