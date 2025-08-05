https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033388338.html
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец - РИА Новости, 05.08.2025
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец
Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:34:00+03:00
2025-08-05T07:34:00+03:00
2025-08-05T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
часов яр
донбасс
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр, контролируя зону на возможное наличие прячущихся солдат ВСУ, либо мирных жителей, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Синара". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "Часов Яр – противника нигде не наблюдаем, делаем облет, но никого нет. Просматриваем, но никого нет", - рассказал "Синара". Он уточнил, что облет ведется в поисках не только возможного противника, но и мирных жителей, также ведется активный контроль ближайших лесополос и участков, куда работает артиллерия десантников. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033386591.html
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безопасность, часов яр, донбасс, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Часов Яр, Донбасс, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец
БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра в поисках боевиков ВСУ и мирных жителей