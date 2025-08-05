https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033388338.html

БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец

БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец - РИА Новости, 05.08.2025

БПЛА ежедневно делают облеты Часова Яра, сообщил боец

Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:34:00+03:00

2025-08-05T07:34:00+03:00

2025-08-05T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

часов яр

донбасс

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032529665_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_e218e56d6c11cede21af87138dccf7ef.jpg

ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА десантников 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ежедневно делают облеты освобожденного города Часов Яр, контролируя зону на возможное наличие прячущихся солдат ВСУ, либо мирных жителей, рассказал РИА Новости десантник с позывным "Синара". Ранее в четверг Минобороны РФ заявило об освобождении Часова Яра, за который шли бои в Донбассе. "Часов Яр – противника нигде не наблюдаем, делаем облет, но никого нет. Просматриваем, но никого нет", - рассказал "Синара". Он уточнил, что облет ведется в поисках не только возможного противника, но и мирных жителей, также ведется активный контроль ближайших лесополос и участков, куда работает артиллерия десантников. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033386591.html

https://ria.ru/20250805/vsu-2033373562.html

часов яр

донбасс

артемовск (донецкая область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, часов яр, донбасс, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)