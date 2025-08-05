https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382560.html

Танкисты группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ЛНР

Танкисты группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 05.08.2025

Танкисты группировки "Запад" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ЛНР

Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункты управления БПЛА и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:13:00+03:00

2025-08-05T05:13:00+03:00

2025-08-05T05:13:00+03:00

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безопасность

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг - РИА Новости. Экипажи танков Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, пункты управления БПЛА и группу ВСУ в ЛНР, сообщили журналистам в Минобороны России. "По данным подразделений разведки, были выявлены замаскированные позиции и скопление живой силы противника. Получив точные координаты цели, танкисты выдвинулись на огневую позицию. Далее экипаж танка оперативно навел боевую машину на цель и огнем 125 мм осколочно-фугасными снарядами успешно уничтожил цели на расстоянии свыше 5 км", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382015.html

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безопасность, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, т-90м