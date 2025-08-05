https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382370.html

Танкисты "Центра" уничтожили пункт временного размещения ВСУ в ДНР

Танкисты "Центра" уничтожили пункт временного размещения ВСУ в ДНР - РИА Новости, 05.08.2025

Танкисты "Центра" уничтожили пункт временного размещения ВСУ в ДНР

Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временного размещения украинских... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:12:00+03:00

2025-08-05T05:12:00+03:00

2025-08-05T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового соединения группировки войск "Центр" огнём с закрытой огневой позиции уничтожил пункт временного размещения украинских националистов на красноармейском направлении, сообщило минобороны РФ во вторник. "В ходе воздушной разведки оператор беспилотника выявил нахождение боевиков в подвале заброшенного здания, координаты которого были переданы танкистам. Незамедлительно выдвинувшись к боевой машине, военнослужащие навели орудие и огнём 125-мм осколочно-фугасными снарядами нанесли точные удары, уничтожив цель", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В минобороны РФ добавили, что корректировку стрельбы и контроль поражения цели в режиме реального времени осуществляли операторы беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382151.html