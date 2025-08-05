https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382151.html
Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении
Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении - РИА Новости, 05.08.2025
Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении
Расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении, РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:09:00+03:00
2025-08-05T05:09:00+03:00
2025-08-05T05:09:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило минобороны РФ во вторник. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В минобороны РФ добавили, что "Тор-М2" позволяет перехватывать различные типы целей - от сравнительно небыстрых ударных БпЛА типа "Мопед", до высокоскоростных крылатых ракет. Особенностью работы расчета является способность поражать цели на разных этапах полета, включая момент резкого взлета ракеты перед попаданием в цель.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382015.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении
Минобороны: расчеты ЗРК обеспечивают прикрытие на Красноармейском направлении