https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382151.html

Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении

Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении - РИА Новости, 05.08.2025

Расчеты ЗРК прикрывают штурмовые группы на Красноармейском направлении

Расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении, РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:09:00+03:00

2025-08-05T05:09:00+03:00

2025-08-05T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Расчеты ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило минобороны РФ во вторник. "Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор-М2" мотострелкового соединения группировки войск "Центр" ежедневно выполняют прикрытие штурмовых групп от средств воздушного нападения ВСУ на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В минобороны РФ добавили, что "Тор-М2" позволяет перехватывать различные типы целей - от сравнительно небыстрых ударных БпЛА типа "Мопед", до высокоскоростных крылатых ракет. Особенностью работы расчета является способность поражать цели на разных этапах полета, включая момент резкого взлета ракеты перед попаданием в цель.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)