https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382015.html

Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2025

Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области

Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль IVECO производства Италии с личным составом ВСУ на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:07:00+03:00

2025-08-05T05:07:00+03:00

2025-08-05T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

италия

херсонская область

днепр (река)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль IVECO производства Италии с личным составом ВСУ на борту, передвигавшийся по правому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе плановой разведки местности расчет БПЛА группировки "Днепр" обнаружил бронеавтомобиль IVECO натовского производства, в котором находилось до 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Разведчиками оперативно были переданы координаты противника на командный пункт артиллеристов. Находившийся на боевом дежурстве расчет орудия "Мста-Б" получил разведданные с точными координатами обнаруженного противника, и выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Несколькими точными залпами цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве. Кадры объективного контроля зафиксировали ликвидацию цели. Артиллеристы гвардейской артиллерийской бригады из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение по пунктам временной дислокации, пунктам управления БПЛА, бронетехнике и наблюдательным пунктам ВСУ.

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033381705.html

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033379900.html

италия

херсонская область

днепр (река)

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безопасность, италия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)