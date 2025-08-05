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Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2025
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05:07 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033382015.html
Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области
Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2025
Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области
Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль IVECO производства Италии с личным составом ВСУ на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:07:00+03:00
2025-08-05T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
италия
херсонская область
днепр (река)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль IVECO производства Италии с личным составом ВСУ на борту, передвигавшийся по правому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "В ходе плановой разведки местности расчет БПЛА группировки "Днепр" обнаружил бронеавтомобиль IVECO натовского производства, в котором находилось до 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Разведчиками оперативно были переданы координаты противника на командный пункт артиллеристов. Находившийся на боевом дежурстве расчет орудия "Мста-Б" получил разведданные с точными координатами обнаруженного противника, и выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Несколькими точными залпами цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве. Кадры объективного контроля зафиксировали ликвидацию цели. Артиллеристы гвардейской артиллерийской бригады из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить огневое поражение по пунктам временной дислокации, пунктам управления БПЛА, бронетехнике и наблюдательным пунктам ВСУ.
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033381705.html
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италия
херсонская область
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безопасность, италия, херсонская область , днепр (река), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Италия, Херсонская область , Днепр (река), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили броневик ВСУ в Херсонской области

Минобороны: артиллеристы уничтожили броневик ВСУ IVECO в Херсонской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет буксируемой 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил бронеавтомобиль IVECO производства Италии с личным составом ВСУ на борту, передвигавшийся по правому берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе плановой разведки местности расчет БПЛА группировки "Днепр" обнаружил бронеавтомобиль IVECO натовского производства, в котором находилось до 4 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Разведчиками оперативно были переданы координаты противника на командный пункт артиллеристов. Находившийся на боевом дежурстве расчет орудия "Мста-Б" получил разведданные с точными координатами обнаруженного противника, и выдвинулся на ранее подготовленную огневую позицию. Несколькими точными залпами цель была уничтожена", - сообщили в военном ведомстве.
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Кадры объективного контроля зафиксировали ликвидацию цели.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьИталияХерсонская областьДнепр (река)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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