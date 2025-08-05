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Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025

Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T05:04:00+03:00

2025-08-05T05:04:00+03:00

2025-08-05T07:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, создавая буферную зону вдоль границы с Россией", — говорится в заявлении. Так, разведывательный беспилотник обнаружил скопление пехоты украинских войск в лесу. "Получив координаты цели, расчеты РСЗО БМ2-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив личный состав и командно-наблюдательный пункт батальона противника, нарушив управление подразделениями ВСУ", — указали в ведомстве.В этом же районе российские бойцы поразили полевой склад с боеприпасами, добавили в министерстве.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html

https://ria.ru/20250804/vsu-2033362930.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, владимир путин, украина, курская область