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Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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05:04 05.08.2025 (обновлено: 07:58 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033381705.html
Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области
Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025
Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области
Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:04:00+03:00
2025-08-05T07:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-десантные войска россии
владимир путин
украина
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КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, создавая буферную зону вдоль границы с Россией", — говорится в заявлении. Так, разведывательный беспилотник обнаружил скопление пехоты украинских войск в лесу. "Получив координаты цели, расчеты РСЗО БМ2-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив личный состав и командно-наблюдательный пункт батальона противника, нарушив управление подразделениями ВСУ", — указали в ведомстве.В этом же районе российские бойцы поразили полевой склад с боеприпасами, добавили в министерстве.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html
https://ria.ru/20250804/vsu-2033362930.html
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безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-десантные войска россии, владимир путин, украина, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-десантные войска России, Владимир Путин, Украина, Курская область
Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, создавая буферную зону вдоль границы с Россией", — говорится в заявлении.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Вчера, 22:38
Так, разведывательный беспилотник обнаружил скопление пехоты украинских войск в лесу.
"Получив координаты цели, расчеты РСЗО БМ2-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив личный состав и командно-наблюдательный пункт батальона противника, нарушив управление подразделениями ВСУ", — указали в ведомстве.
В этом же районе российские бойцы поразили полевой склад с боеприпасами, добавили в министерстве.
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Вчера, 22:34

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-десантные войска РоссииВладимир ПутинУкраинаКурская область
 
 
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