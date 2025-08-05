Тульские десантники уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Реактивная артиллерия тульских десантников уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" реактивного дивизиона Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Северной группировки войск выполняют боевые задачи по уничтожению противника в Сумской области, создавая буферную зону вдоль границы с Россией", — говорится в заявлении.
Так, разведывательный беспилотник обнаружил скопление пехоты украинских войск в лесу.
"Получив координаты цели, расчеты РСЗО БМ2-21 "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат, уничтожив личный состав и командно-наблюдательный пункт батальона противника, нарушив управление подразделениями ВСУ", — указали в ведомстве.
В этом же районе российские бойцы поразили полевой склад с боеприпасами, добавили в министерстве.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создании на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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