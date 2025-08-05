https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033379900.html

Боец рассказал о тактике ВС России в боях за Волчанск

Боец рассказал о тактике ВС России в боях за Волчанск - РИА Новости, 05.08.2025

Боец рассказал о тактике ВС России в боях за Волчанск

Российские разведчики используют тактику "налета" мобильных штурмовых групп и технической разведки в Волчанске, за который идут бои в Харьковской области,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:19:00+03:00

2025-08-05T04:19:00+03:00

2025-08-05T04:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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КУРСК, 5 авг — РИА Новости. Российские разведчики используют тактику "налета" мобильных штурмовых групп и технической разведки в Волчанске, за который идут бои в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир разведроты 128-й мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", с позывным "Закат". "Наши штурмовые группы работают двойками и тройками, накапливаясь на определённых точках перед атакой. Это не классические штурмы - мы сочетаем налеты", — пояснил военнослужащий. По его словам, специфика работы разведподразделений отличается от тактики штурмовиков: ключевую роль играет разведка, которая сначала выявляет цели, и только после тщательной доразведки и подготовки идет точечное воздействие на ВСУ. Собеседник агентства уточнил, что приоритетными целями на данном участке являются посты наблюдения и средства технической разведки противника. Волчанск — один из важнейших узлов обороны ВСУ на востоке Харьковской области. Взятие его под контроль значительно затруднит логистику для украинской армии на этом участке фронта. Развитие наступления через Белый Колодец может отрезать все подразделения ВСУ, расположенные в районе к востоку от этой дороги — в приграничье к северу от Купянска. При этом несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже были уничтожены, поэтому украинские войска могут оказаться полностью отрезаны от снабжения с запада и практически изолированы — едва ли не единственным маршрутом, доступным для них, останется дорога через Печенеги. Параллельно успехи на этом направлении создают предпосылки для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033166951.html

https://ria.ru/20250804/vsu-2033158673.html

волчанск

харьковская область

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безопасность, волчанск, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф