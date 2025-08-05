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Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 05.08.2025
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00:44 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033371615.html
Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки
Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 05.08.2025
Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки
Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, мешавший продвижению сил РФ в направлении Константиновки в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T00:44:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
донбасс
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, мешавший продвижению сил РФ в направлении Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "Разведгруппа наших бойцов выявила координаты объекта, где украинские формирования размещали личный состав и склады боеприпасов. С помощью дрона-разведчика бойцы обнаружили пункт временной дислокации противника",- сообщил в пресс-центре. Уточняется, что точным ударом гаубицы Д-30 пункт дислокации ВСУ был уничтожен. "Уничтожив живую силу противника, наши бойцы продолжили вести активные наступательные действия в направлении населенного пункта Константиновка", - сообщили в пресс-центре.
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безопасность, россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки

Бойцы "Южной" группировки уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, мешавший продвижению сил РФ в направлении Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная".
"Разведгруппа наших бойцов выявила координаты объекта, где украинские формирования размещали личный состав и склады боеприпасов. С помощью дрона-разведчика бойцы обнаружили пункт временной дислокации противника",- сообщил в пресс-центре.
Уточняется, что точным ударом гаубицы Д-30 пункт дислокации ВСУ был уничтожен.
"Уничтожив живую силу противника, наши бойцы продолжили вести активные наступательные действия в направлении населенного пункта Константиновка", - сообщили в пресс-центре.
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