https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033371615.html

Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки

Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки - РИА Новости, 05.08.2025

Бойцы ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ у Константиновки

Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, мешавший продвижению сил РФ в направлении Константиновки в Донбассе, сообщили... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T00:44:00+03:00

2025-08-05T00:44:00+03:00

2025-08-05T00:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константиновка

донбасс

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 авг – РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, мешавший продвижению сил РФ в направлении Константиновки в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки войск "Южная". "Разведгруппа наших бойцов выявила координаты объекта, где украинские формирования размещали личный состав и склады боеприпасов. С помощью дрона-разведчика бойцы обнаружили пункт временной дислокации противника",- сообщил в пресс-центре. Уточняется, что точным ударом гаубицы Д-30 пункт дислокации ВСУ был уничтожен. "Уничтожив живую силу противника, наши бойцы продолжили вести активные наступательные действия в направлении населенного пункта Константиновка", - сообщили в пресс-центре.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html

россия

константиновка

донбасс

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безопасность, россия, константиновка, донбасс, вооруженные силы украины