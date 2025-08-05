Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 05.08.2025 (обновлено: 18:28 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sovfed-2033493423.html
В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул
В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025
В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул
Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:40:00+03:00
2025-08-05T18:28:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
александр волошин
sputnik молдова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_290:0:2817:1421_1920x0_80_0_0_d4acdf9792cd5ae61cd1db91acc3b680.jpg
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Режим Санду - это типичная диктатура под вывеской "европейского пути". Произошедшая сегодня политическая расправа над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - ярчайшее тому подтверждение. Конечно, никакого осуждения со стороны "прогрессивного" Запада не будет, потому что все эти действия, очевидно, идут в русле их представлений о демократии и свободах… Народу Молдовы важно сделать правильные выводы из того, что происходит сейчас в их стране",- сказал Волошин Он добавил, что аналогичные методы борьбы с инакомыслием использовал в свое время киевский режим под теми же лозунгами евроинтеграции. После чего пошел с оружием против собственных граждан, устроив "кровавую баню" в Донбассе. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250805/prokurory-2033492853.html
https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033458699_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d8915b726462ecd70fbd7cfbb7fd755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, александр волошин, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Александр Волошин, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул

Сенатор Волошин назвал приговор Гуцул примером диктатуры Санду

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Режим Санду - это типичная диктатура под вывеской "европейского пути". Произошедшая сегодня политическая расправа над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - ярчайшее тому подтверждение. Конечно, никакого осуждения со стороны "прогрессивного" Запада не будет, потому что все эти действия, очевидно, идут в русле их представлений о демократии и свободах… Народу Молдовы важно сделать правильные выводы из того, что происходит сейчас в их стране",- сказал Волошин
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время оглашения приговора по ее делу в районном суде Кишинева. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
С Гуцул хотят взыскать 2,4 миллиона долларов
Вчера, 15:36
Он добавил, что аналогичные методы борьбы с инакомыслием использовал в свое время киевский режим под теми же лозунгами евроинтеграции. После чего пошел с оружием против собственных граждан, устроив "кровавую баню" в Донбассе.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Слуцкий назвал ситуацию с Гуцул политическим судилищем
1 июля, 16:11
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуАлександр ВолошинSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии ГуцулПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала