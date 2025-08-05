https://ria.ru/20250805/sovfed-2033493423.html

В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул

В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул - РИА Новости, 05.08.2025

В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:40:00+03:00

2025-08-05T15:40:00+03:00

2025-08-05T18:28:00+03:00

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин. "Режим Санду - это типичная диктатура под вывеской "европейского пути". Произошедшая сегодня политическая расправа над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - ярчайшее тому подтверждение. Конечно, никакого осуждения со стороны "прогрессивного" Запада не будет, потому что все эти действия, очевидно, идут в русле их представлений о демократии и свободах… Народу Молдовы важно сделать правильные выводы из того, что происходит сейчас в их стране",- сказал Волошин Он добавил, что аналогичные методы борьбы с инакомыслием использовал в свое время киевский режим под теми же лозунгами евроинтеграции. После чего пошел с оружием против собственных граждан, устроив "кровавую баню" в Донбассе. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250805/prokurory-2033492853.html

https://ria.ru/20250701/slutskiy-2026554825.html

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