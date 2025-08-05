В Совфеде прокомментировали приговор Гуцул
Сенатор Волошин назвал приговор Гуцул примером диктатуры Санду
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул является примером типичной диктатуры президента Молдавии Майи Санду, заявил РИА Новости сенатор от ДНР Александр Волошин.
"Режим Санду - это типичная диктатура под вывеской "европейского пути". Произошедшая сегодня политическая расправа над главой Гагаузии Евгенией Гуцул - ярчайшее тому подтверждение. Конечно, никакого осуждения со стороны "прогрессивного" Запада не будет, потому что все эти действия, очевидно, идут в русле их представлений о демократии и свободах… Народу Молдовы важно сделать правильные выводы из того, что происходит сейчас в их стране",- сказал Волошин
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Он добавил, что аналогичные методы борьбы с инакомыслием использовал в свое время киевский режим под теми же лозунгами евроинтеграции. После чего пошел с оружием против собственных граждан, устроив "кровавую баню" в Донбассе.
Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой.
Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России.
Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.