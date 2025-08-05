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На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:12:00+03:00
2025-08-05T08:12:00+03:00
2025-08-05T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов группировки войск "Север" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что родственники военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой и других бригад ВСУ в соцсетях сообщают, что по прибытию на сумское направление военных сразу бросают на убой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
"Север" сократил численность штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении