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На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 05.08.2025 (обновлено: 08:13 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sostav-2033390544.html
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ
Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:12:00+03:00
2025-08-05T08:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов группировки войск "Север" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что родственники военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой и других бригад ВСУ в соцсетях сообщают, что по прибытию на сумское направление военных сразу бросают на убой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
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Варвара Скокшина
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вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область
На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ

"Север" сократил численность штурмовых групп ВСУ на Сумском направлении

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов группировки войск "Север" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что родственники военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой и других бригад ВСУ в соцсетях сообщают, что по прибытию на сумское направление военных сразу бросают на убой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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