https://ria.ru/20250805/sostav-2033390544.html

На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ

На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

На Сумском направлении сократился состав штурмовых групп ВСУ

Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:12:00+03:00

2025-08-05T08:12:00+03:00

2025-08-05T08:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численный состав штурмовых групп ВСУ на сумском направлении существенно сократился благодаря действиям российских бойцов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Регулярные удары по скоплениям сил ВСУ, а также грамотные действия бойцов группировки войск "Север" сточили наступательный потенциал врага, существенно сократив численный состав штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что родственники военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой и других бригад ВСУ в соцсетях сообщают, что по прибытию на сумское направление военных сразу бросают на убой.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, сумская область