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Во Франции выступили против сжигания контрацептивов USAID, пишет Politico - РИА Новости, 05.08.2025
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11:14 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/smi-2033421518.html
Во Франции выступили против сжигания контрацептивов USAID, пишет Politico
Во Франции выступили против сжигания контрацептивов USAID, пишет Politico - РИА Новости, 05.08.2025
Во Франции выступили против сжигания контрацептивов USAID, пишет Politico
Законодатели и неправительственные организации оказывают давление на Францию и ЕС, требуя вмешаться и предотвратить сжигание контрацептивов на сумму почти 10... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:14:00+03:00
2025-08-05T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Законодатели и неправительственные организации оказывают давление на Францию и ЕС, требуя вмешаться и предотвратить сжигание контрацептивов на сумму почти 10 миллионов долларов, которые предназначались для отправки в бедные страны в качестве помощи от агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Politico. В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, предназначавшиеся для отправки в бедные страны в качестве помощи от агентства США по международному развитию (USAID), будут сожжены. Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ отмечает, что срок годности контрацептивов истекает период с апреля 2027 года по сентябрь 2031 года. "Законодатели и неправительственные организации оказывают давление на Париж и Брюссель, требуя вмешаться и предотвратить сжигание контрацептивов стоимостью почти в 10 миллионов долларов, принадлежащих USAID", - говорится в публикации. Депутат Европейского парламента Мелисса Камара заявила в интервью изданию, что они попросили Европейскую комиссию вмешаться. По данным издания, лидер французских зеленых Марин Тонделье написала открытое письмо на имя президента Эммануэля Макрона, в котором подчеркнула, что Франция "не может мириться с уничтожением жизненно важных медицинских ресурсов". Ранее издание Atlantic со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана. Печенье хранилось на складе в Дубае. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам.
https://ria.ru/20250804/izrail-2033310662.html
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в мире, сша, франция, париж, дональд трамп, эммануэль макрон, илон маск, агентство по международному развитию сша, евросоюз
В мире, США, Франция, Париж, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Евросоюз
Во Франции выступили против сжигания контрацептивов USAID, пишет Politico

Politico: законодатели Франции требуют остановить сжигание контрацептивов USAID

© Фото : USDAgovUSAID
USAID - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото : USDAgov
USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Законодатели и неправительственные организации оказывают давление на Францию и ЕС, требуя вмешаться и предотвратить сжигание контрацептивов на сумму почти 10 миллионов долларов, которые предназначались для отправки в бедные страны в качестве помощи от агентства США по международному развитию (USAID), пишет издание Politico.
В июле агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что контрацептивы на сумму почти 10 миллионов долларов, предназначавшиеся для отправки в бедные страны в качестве помощи от агентства США по международному развитию (USAID), будут сожжены. Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ отмечает, что срок годности контрацептивов истекает период с апреля 2027 года по сентябрь 2031 года.
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"Законодатели и неправительственные организации оказывают давление на Париж и Брюссель, требуя вмешаться и предотвратить сжигание контрацептивов стоимостью почти в 10 миллионов долларов, принадлежащих USAID", - говорится в публикации.
Депутат Европейского парламента Мелисса Камара заявила в интервью изданию, что они попросили Европейскую комиссию вмешаться.
По данным издания, лидер французских зеленых Марин Тонделье написала открытое письмо на имя президента Эммануэля Макрона, в котором подчеркнула, что Франция "не может мириться с уничтожением жизненно важных медицинских ресурсов".
Ранее издание Atlantic со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа приказала сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, которое предназначалось для детей из Пакистана и Афганистана. Печенье хранилось на складе в Дубае.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам.
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