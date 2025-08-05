https://ria.ru/20250805/sk-2033396798.html

СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области

СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области - РИА Новости, 05.08.2025

СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области

Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:22:00+03:00

2025-08-05T09:22:00+03:00

2025-08-05T09:22:00+03:00

происшествия

новосибирская область

россия

новосибирский район

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. В соцсетях ранее рассказали, что компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали. "В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что "устанавливаются причины и условия инцидента". "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250804/primore-2033204709.html

новосибирская область

россия

новосибирский район

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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф)