https://ria.ru/20250805/sk-2033396798.html
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области - РИА Новости, 05.08.2025
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области
Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:22:00+03:00
2025-08-05T09:22:00+03:00
2025-08-05T09:22:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. В соцсетях ранее рассказали, что компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали. "В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что "устанавливаются причины и условия инцидента". "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250804/primore-2033204709.html
новосибирская область
россия
новосибирский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области
СК проверит информацию об избиении девочки подростками в Новосибирской области