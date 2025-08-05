Рейтинг@Mail.ru
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/sk-2033396798.html
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области - РИА Новости, 05.08.2025
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области
Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T09:22:00+03:00
2025-08-05T09:22:00+03:00
происшествия
новосибирская область
россия
новосибирский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону. В соцсетях ранее рассказали, что компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали. "В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении. Отмечается, что "устанавливаются причины и условия инцидента". "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250804/primore-2033204709.html
новосибирская область
россия
новосибирский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, новосибирский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Новосибирский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об избиении девочки в Новосибирской области

СК проверит информацию об избиении девочки подростками в Новосибирской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Начата проверка информации об избиении девочки подростками в Новосибирской области, сообщили в СУСК РФ по региону.
В соцсетях ранее рассказали, что компания подростков заманила 14-летнюю девочку в заброшенное здание, там её избивали и унижали.
"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 июля 2025 года в одном из сел Новосибирского района группой подростков девочке причинены телесные повреждения. По данному факту следственным отделом по городу Обь организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "устанавливаются причины и условия инцидента". "По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
СК завел дело на мужчину, стрелявшего в оппонента и попавшего в подростка
Вчера, 11:25
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала