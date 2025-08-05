https://ria.ru/20250805/simonyan-2033533730.html

В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян

В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян - РИА Новости, 05.08.2025

В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в геополитике понятие "друзья" - неуместно, и... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:22:00+03:00

2025-08-05T17:22:00+03:00

2025-08-05T17:22:00+03:00

в мире

маргарита симоньян

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:718:2048:1870_1920x0_80_0_0_735f96098779fd9bda98b780207a4485.jpg

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в геополитике понятие "друзья" - неуместно, и отмечает, что нормальные лидеры государств руководствуются интересами своей страны. "Не знаю, кто из людей, когда-либо всерьез управлявших Россией, принимал решение, исходя из представления о друзьях и недрузьях. Я думаю, что никто... Я не думаю, что в геополитике уместно такое понятие, как "друзья". Нормальные лидеры государства живут интересами своего государства", - сказала Симоньян в интервью на телеканале "Москва 24". Главный редактор добавила, что лидеры стран руководствуются интересами своего государства и принимают решения, исходя из тех точек соприкосновения, где эти интересы могут совпадать с интересами другой страны, а где - не совпадать. Она отметила, что иногда они совпадают настолько, что можно назвать это государство другом, "но так бывает редко".

https://ria.ru/20250805/auditoriya-2033532463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, маргарита симоньян, россия