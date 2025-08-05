Рейтинг@Mail.ru
В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/simonyan-2033533730.html
В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян
В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян - РИА Новости, 05.08.2025
В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в геополитике понятие "друзья" - неуместно, и... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:22:00+03:00
2025-08-05T17:22:00+03:00
в мире
маргарита симоньян
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:718:2048:1870_1920x0_80_0_0_735f96098779fd9bda98b780207a4485.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в геополитике понятие "друзья" - неуместно, и отмечает, что нормальные лидеры государств руководствуются интересами своей страны. "Не знаю, кто из людей, когда-либо всерьез управлявших Россией, принимал решение, исходя из представления о друзьях и недрузьях. Я думаю, что никто... Я не думаю, что в геополитике уместно такое понятие, как "друзья". Нормальные лидеры государства живут интересами своего государства", - сказала Симоньян в интервью на телеканале "Москва 24". Главный редактор добавила, что лидеры стран руководствуются интересами своего государства и принимают решения, исходя из тех точек соприкосновения, где эти интересы могут совпадать с интересами другой страны, а где - не совпадать. Она отметила, что иногда они совпадают настолько, что можно назвать это государство другом, "но так бывает редко".
https://ria.ru/20250805/auditoriya-2033532463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031391240_0:572:2049:2108_1920x0_80_0_0_839064576eba2d1bfb3324b6ddc0e137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маргарита симоньян, россия
В мире, Маргарита Симоньян, Россия
В геополитике неуместно понятие "друзья", заявила Симоньян

Симоньян: в геополитике нет друзей, все руководствуются интересами своих стран

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что в геополитике понятие "друзья" - неуместно, и отмечает, что нормальные лидеры государств руководствуются интересами своей страны.
"Не знаю, кто из людей, когда-либо всерьез управлявших Россией, принимал решение, исходя из представления о друзьях и недрузьях. Я думаю, что никто... Я не думаю, что в геополитике уместно такое понятие, как "друзья". Нормальные лидеры государства живут интересами своего государства", - сказала Симоньян в интервью на телеканале "Москва 24".
Главный редактор добавила, что лидеры стран руководствуются интересами своего государства и принимают решения, исходя из тех точек соприкосновения, где эти интересы могут совпадать с интересами другой страны, а где - не совпадать. Она отметила, что иногда они совпадают настолько, что можно назвать это государство другом, "но так бывает редко".
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Симоньян заявила о росте аудитории RT по всему Глобальному Югу
Вчера, 17:18
 
В миреМаргарита СимоньянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала