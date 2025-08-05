Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги
Симоньян рассказала, что доход от продаж новой книги направит на помощь фронту
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян планирует передать весь доход от продажи книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра" на благотворительность и помощь фронту.
"Все деньги, которые я получу, лично я получу от этой книги, любые гонорары, авторские там, все на свете — они будут направлены на помощь другим людям и на помощь фронту, на благотворительность", — сказала она в интервью на телеканале "Москва 24".
Симоньян рассказала, что до того, как ее муж — режиссер Тигран Кеосаян — пережил клиническую смерть и впал в кому, их семья "жила этой книгой", ее судьбой, перечитывала по вечерам, внося правки.
"Тигран с Лаурочкой, с моей свекровью, много правили. <...> Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это все-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор", — сказала главред.
Свою книгу она охарактеризовала как приключенческую утопию, которая начинается как антиутопия. По ее мнению, это ни в коем случае не философский трактат, там нет авторских рассуждений. В ней описывается множество событий, воскресают Эйнштейн, Сократ, пророк Иоанн и другие известные люди, заключила Симоньян.
Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" поступил в книжные магазины 31 июля.
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