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Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги - РИА Новости, 05.08.2025
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17:17 05.08.2025 (обновлено: 17:45 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/simonjan-2033532268.html
Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги
Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги - РИА Новости, 05.08.2025
Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян планирует передать весь доход от продажи книги "В начале было... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:17:00+03:00
2025-08-05T17:45:00+03:00
общество
маргарита симоньян
тигран кеосаян
сократ
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян планирует передать весь доход от продажи книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра" на благотворительность и помощь фронту. "Все деньги, которые я получу, лично я получу от этой книги, любые гонорары, авторские там, все на свете — они будут направлены на помощь другим людям и на помощь фронту, на благотворительность", — сказала она в интервью на телеканале "Москва 24". Симоньян рассказала, что до того, как ее муж — режиссер Тигран Кеосаян — пережил клиническую смерть и впал в кому, их семья "жила этой книгой", ее судьбой, перечитывала по вечерам, внося правки. "Тигран с Лаурочкой, с моей свекровью, много правили. &lt;...&gt; Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это все-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор", — сказала главред. Свою книгу она охарактеризовала как приключенческую утопию, которая начинается как антиутопия. По ее мнению, это ни в коем случае не философский трактат, там нет авторских рассуждений. В ней описывается множество событий, воскресают Эйнштейн, Сократ, пророк Иоанн и другие известные люди, заключила Симоньян.Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" поступил в книжные магазины 31 июля.
https://sn.ria.ru/20250805/kniga-2033503277.html
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общество, маргарита симоньян, тигран кеосаян, сократ
Общество, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Сократ
Симоньян рассказала, на что направит весь доход от продаж своей книги

Симоньян рассказала, что доход от продаж новой книги направит на помощь фронту

© РИА Новости / RTМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / RT
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян планирует передать весь доход от продажи книги "В начале было Слово — в конце будет Цифра" на благотворительность и помощь фронту.
"Все деньги, которые я получу, лично я получу от этой книги, любые гонорары, авторские там, все на свете — они будут направлены на помощь другим людям и на помощь фронту, на благотворительность", — сказала она в интервью на телеканале "Москва 24".
Презентация книги Народный комиссариат по строительству СССР. 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Презентация книги "Народный комиссариат по строительству СССР. 1941-1945"
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Симоньян рассказала, что до того, как ее муж — режиссер Тигран Кеосаян — пережил клиническую смерть и впал в кому, их семья "жила этой книгой", ее судьбой, перечитывала по вечерам, внося правки.
"Тигран с Лаурочкой, с моей свекровью, много правили. <...> Где он сейчас находится, я не знаю, но я вижу, что он это видит и знает и для него важно, что это все-таки выйдет, потому что мы с ним считаем, что если эта книга хотя бы одного человека, хотя бы несколько человек приведет к религии, заставит задуматься о своих поступках и заставит стать лучше, пока не поздно, то мы свои жизни уже прожили не зря. Я как автор, а мой муж как мой вдохновитель и редактор", — сказала главред.
Свою книгу она охарактеризовала как приключенческую утопию, которая начинается как антиутопия. По ее мнению, это ни в коем случае не философский трактат, там нет авторских рассуждений. В ней описывается множество событий, воскресают Эйнштейн, Сократ, пророк Иоанн и другие известные люди, заключила Симоньян.
Роман Маргариты Симоньян "В начале было Слово — в конце будет Цифра" поступил в книжные магазины 31 июля.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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ОбществоМаргарита СимоньянТигран КеосаянСократ
 
 
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