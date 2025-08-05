https://ria.ru/20250805/simonjan-2033531876.html

Симоньян заявила, что ИИ заменит многие профессии

Симоньян заявила, что ИИ заменит многие профессии - РИА Новости, 05.08.2025

Симоньян заявила, что ИИ заменит многие профессии

В ближайшем будущем многие профессии, в том числе менеджеров, юристов и журналистов, заменит искусственный интеллект, заявила главный редактор международной... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:16:00+03:00

2025-08-05T17:16:00+03:00

2025-08-05T17:36:00+03:00

маргарита симоньян

технологии

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В ближайшем будущем многие профессии, в том числе менеджеров, юристов и журналистов, заменит искусственный интеллект, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью на телеканале "Москва 24"."Мир движется к развитию технологий. Профессии, для нас с вами привычные, те же менеджеры, те же юристы, те же журналисты — это профессии, уходящие в прошлое на наших глазах. Вы же это понимаете. Вы же знаете, что любой ChatGPT пишет любую статью в сто раз быстрее, чем мы с вами", — пояснила она.По мнению Симоньян, такие профессии останутся в истории как извозчики, ямщики, кузнецы, поскольку их заменит искусственный интеллект."Тем более юристы. Сейчас еще нет, но очень скоро это будут замещаемые профессии, понимаете? <...> Это же все было. Ну, сколько было профессий, которые сейчас нам знакомы только по великой русской и не только русской литературе. <...> Это надо признать. Это сейчас кажется, "да ну, я тоже много сюда шла, такого не будет", но вот увидите, вот через десять лет поговорим", — отметила медиаменеджер. Кроме того, вскоре с помощью ИИ можно будет сфальсифицировать все, что угодно. Уже сейчас нельзя верить даже видеозвонкам, поскольку искусственный интеллект умеет их генерировать, а мошенники могут этим пользоваться, добавила она.ChatGPT — это чат-бот с ИИ, основанный на языковой модели GPT (Generative Pre-trained Transformer). Он обучен на огромном объеме текстов и способен понимать запросы, формулировать осмысленные ответы, а также помогать с переводами, письмами, программированием, учебой и многими другими задачами. ChatGPT широко используется как виртуальный помощник, консультант, собеседник и инструмент для творчества и повседневной работы.

https://ria.ru/20250706/simonjan-2027435712.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

маргарита симоньян, технологии, россия