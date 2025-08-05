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ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 05.08.2025 (обновлено: 08:52 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/sily-2033390696.html
ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области
ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области
Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:15:00+03:00
2025-08-05T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
владимир путин
украина
курская область
в мире
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений", — сказал собеседник агентства.В целом противник снизил интенсивность контратак, но не оставляет попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033381705.html
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вооруженные силы украины, сумская область, владимир путин, украина, курская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Владимир Путин, Украина, Курская область, В мире
ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области

ВСУ отказываются штурмовать позиции ВС РФ в районе Юнаковки в Сумской области

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений", — сказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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05:04
В целом противник снизил интенсивность контратак, но не оставляет попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке.

Зона безопасности в Сумской области

В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьВладимир ПутинУкраинаКурская областьВ мире
 
 
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