ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области
ВСУ отказываются штурмовать позиции ВС РФ в районе Юнаковки в Сумской области
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений", — сказал собеседник агентства.
В целом противник снизил интенсивность контратак, но не оставляет попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке.
Зона безопасности в Сумской области
В июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе объясняются логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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