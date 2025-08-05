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ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области

ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ отказываются штурмовать российские позиции в Сумской области

Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.08.2025

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Украинские военные массово отказываются штурмовать российские позиции в районе Юнаковки в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Подтверждены случаи массового отказа военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка и 156-й омбр ВСУ идти на штурм позиций российских войск в Юнаковке из-за низкого морально-психологического состояния и неадекватного командования подразделений", — сказал собеседник агентства.В целом противник снизил интенсивность контратак, но не оставляет попыток прорвать правый фланг бойцов "Севера" в Новоконстантиновке.Зона безопасности в Сумской областиВ июне Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250805/spetsoperatsiya-2033381705.html

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