https://ria.ru/20250805/shuvalov-2033513073.html

Шувалов оценил рост портфеля проектов ВЭБа

Шувалов оценил рост портфеля проектов ВЭБа - РИА Новости, 05.08.2025

Шувалов оценил рост портфеля проектов ВЭБа

Портфель проектов ВЭБа достиг 2,5% ВВП, и у госкорпорации есть все возможности, чтобы продолжать его наращивать, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T16:38:00+03:00

2025-08-05T16:38:00+03:00

2025-08-05T16:38:00+03:00

экономика

россия

игорь шувалов

владимир путин

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Портфель проектов ВЭБа достиг 2,5% ВВП, и у госкорпорации есть все возможности, чтобы продолжать его наращивать, сообщил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Наш портфель сейчас - это приблизительно 2,5% ВВП... У нас есть все возможности для того, чтобы наращивать наш портфель. Мы эту работу будем проводить, но для этого нужно, с одной стороны, быть прозрачными и абсолютно стабильными, и не создавать никаких проблем для финансовой системы. С другой стороны, нам нужны новые источники капитала. По этому поводу мы работаем и с Центральным банком, и с правительством Российской Федерации", - сказал Шувалов. В пресс-службе ВЭБа также сообщили, что на сегодняшний день для финансирования коммерческими банками и ВЭБ.РФ в реестр проектов технологического суверенитета включено 55 проектов общей стоимостью 5,2 триллиона рублей. Из них семь проектов общей стоимостью 225 миллиардов рублей реализуются при участии кредитных средств ВЭБа. Там также добавили, что это масштабные проекты в промышленности, железнодорожном и транспортном машиностроении, производстве грузовых автомобилей и автотранспортных роботизированных платформ, в том числе беспилотных, а также проекты в станкостроении, производстве промышленных роботов, строительстве и модернизации морских портов и прилегающей инфраструктуры.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, игорь шувалов, владимир путин