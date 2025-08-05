https://ria.ru/20250805/shtraf-2033530104.html

На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025

На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T17:08:00+03:00

2025-08-05T17:08:00+03:00

2025-08-05T17:08:00+03:00

происшествия

россия

ростовская область

краснодарский край

юрий слюсарь

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной станции в Ростовской области, сообщается на сайте суда. Установлено, что вечером 18 июля Маргарита Реутт, находясь в поезде, который следовал из Самары в Адлер, во время атаки БПЛА по станции Лихая, "выражалась против народа Российской Федерации, российской армии" - кричала "так вам и надо, русские…". Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан) был составлен полицией на станции в Горячем Ключе. В суде фигурантка признала вину и раскаялась, следует из постановления. Кроме того, выяснилось, что у девушки есть инвалидность. Эти факты суд признал смягчающими обстоятельствами. "Реутт М.Е. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации… Признать Реутт М. Е. виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в постановлении. Постановление вступило в силу. РЖД в июле сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны 132 пассажирских поезда. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html

https://ria.ru/20250709/shpionazh-2028060821.html

россия

ростовская область

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростовская область, краснодарский край, юрий слюсарь , ржд