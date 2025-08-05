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На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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17:08 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/shtraf-2033530104.html
На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ
На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ
Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T17:08:00+03:00
2025-08-05T17:08:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
краснодарский край
юрий слюсарь
ржд
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной станции в Ростовской области, сообщается на сайте суда. Установлено, что вечером 18 июля Маргарита Реутт, находясь в поезде, который следовал из Самары в Адлер, во время атаки БПЛА по станции Лихая, "выражалась против народа Российской Федерации, российской армии" - кричала "так вам и надо, русские…". Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан) был составлен полицией на станции в Горячем Ключе. В суде фигурантка признала вину и раскаялась, следует из постановления. Кроме того, выяснилось, что у девушки есть инвалидность. Эти факты суд признал смягчающими обстоятельствами. "Реутт М.Е. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации… Признать Реутт М. Е. виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в постановлении. Постановление вступило в силу. РЖД в июле сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны 132 пассажирских поезда. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20241228/shtraf-1991787828.html
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происшествия, россия, ростовская область, краснодарский край, юрий слюсарь , ржд
Происшествия, Россия, Ростовская область, Краснодарский край, Юрий Слюсарь , РЖД
На Кубани девушку оштрафовали за радостные крики во время атаки ВСУ

На Кубани суд оштрафовал пассажирку поезда за радостные крики при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Горячеключевской городской суд Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей пассажирку поезда за одобрительные крики во время атаки БПЛА по железнодорожной станции в Ростовской области, сообщается на сайте суда.
Установлено, что вечером 18 июля Маргарита Реутт, находясь в поезде, который следовал из Самары в Адлер, во время атаки БПЛА по станции Лихая, "выражалась против народа Российской Федерации, российской армии" - кричала "так вам и надо, русские…".
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Протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан) был составлен полицией на станции в Горячем Ключе.
В суде фигурантка признала вину и раскаялась, следует из постановления. Кроме того, выяснилось, что у девушки есть инвалидность. Эти факты суд признал смягчающими обстоятельствами.
"Реутт М.Е. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации… Признать Реутт М. Е. виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в постановлении.
Постановление вступило в силу.
РЖД в июле сообщали, что движение поездов было приостановлено из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области, были задержаны 132 пассажирских поезда. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что два состава обесточены на станции Лихой из-за обрыва ЛЭП после атаки БПЛА, организовано реверсивное движение.
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