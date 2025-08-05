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Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время - РИА Новости, 05.08.2025
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02:29 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/shtraf-2033375645.html
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время - РИА Новости, 05.08.2025
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время
Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T02:29:00+03:00
2025-08-05T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от работающего пылесоса или стиральной машины, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", - рассказал Машаров. Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных - продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, "громкое выяснение отношений". Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность. "Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток", - добавил Машаров. Машаров также отметил, что соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию на нарушителя, подчеркнув, что, кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда. Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов подчеркнул, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, "однако, в КоАП РФ предусмотрена ответственность" за нарушение санитарного законодательства, которое, в свою очередь, ограничивает уровень шума. Машаров отметил, что соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время

Машаров: жителям МКД может грозить штраф за уборку квартиры вечером

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Общественной палаты
Здание Общественной палаты - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее или ночное время, в частности, от работающего пылесоса или стиральной машины, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф. Обращаю внимание, что сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте - запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням и штрафы для нарушителей. Пока законопроект находится на стадии рассмотрения", - рассказал Машаров.
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Машаров напомнил, что к шуму относятся: ремонтные работы, громкая музыка или телевизор, звуки от животных - продолжительный лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки, "громкое выяснение отношений". Он также отметил, что нарушение режима тишины влечет за собой административную ответственность.
"Согласно статье 6.4 КоАП РФ нарушение режима влечет за собой административную ответственность. Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. Должностные лица заплатят от 1 до 2 тысяч рублей. Для ИП без образования юридического лица штраф составит от 1 до 2 тысяч рублей и приостановка деятельности до 90 суток. Административная ответственность для юридических лиц заключается в штрафе от 10 до 20 тысяч рублей и приостановке деятельности до 90 суток", - добавил Машаров.
Машаров также отметил, что соседи вправе обратиться в полицию, а также в управляющую компанию на нарушителя, подчеркнув, что, кроме того, можно обратиться с исковым заявлением в суд с целью компенсации морального вреда.
Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов подчеркнул, что КоАП РФ не содержит прямого запрета на совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, "однако, в КоАП РФ предусмотрена ответственность" за нарушение санитарного законодательства, которое, в свою очередь, ограничивает уровень шума. Машаров отметил, что соответствующие ограничения действуют почти в каждом субъекте РФ.
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