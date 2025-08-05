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ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях - РИА Новости, 05.08.2025

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях

Штабы, узлы связи и логистические центры поражены ударами в ночь на вторник в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:39:00+03:00

2025-08-05T08:39:00+03:00

2025-08-05T08:39:00+03:00

в мире

житомирская область

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Штабы, узлы связи и логистические центры поражены ударами в ночь на вторник в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевщина и Житомирщина. Поздний вечер - серия взрывов. Цели - штабы, узлы связи и логистические хабы", - рассказал собеседник агентства. По данным подпольщиков, также велась доразведка маршрутов движения военной техники, наносились удары по критической инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, житомирская область, украина, сергей лебедев