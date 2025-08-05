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ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях - РИА Новости, 05.08.2025
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях
Штабы, узлы связи и логистические центры поражены ударами в ночь на вторник в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:39:00+03:00
2025-08-05T08:39:00+03:00
2025-08-05T08:39:00+03:00
в мире
житомирская область
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Штабы, узлы связи и логистические центры поражены ударами в ночь на вторник в Киевской и Житомирской областях Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Киевщина и Житомирщина. Поздний вечер - серия взрывов. Цели - штабы, узлы связи и логистические хабы", - рассказал собеседник агентства. По данным подпольщиков, также велась доразведка маршрутов движения военной техники, наносились удары по критической инфраструктуре.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, житомирская область, украина, сергей лебедев
В мире, Житомирская область, Украина, Сергей Лебедев
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Киевской и Житомирской областях
Под Киевом и Житомиром ударами поражены украинские штабы, узлы связи и логистика