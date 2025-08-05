https://ria.ru/20250805/shor-2033377978.html

Шор обвинил власти Молдавии в политтерроре

Шор обвинил власти Молдавии в политтерроре - РИА Новости, 05.08.2025

Шор обвинил власти Молдавии в политтерроре

Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бизнесмен Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что девятилетний тюремный срок, запрошенный прокурорами РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:14:00+03:00

2025-08-05T03:14:00+03:00

2025-08-05T03:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" бизнесмен Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что девятилетний тюремный срок, запрошенный прокурорами для главы Гагаузии Евгении Гуцул, — это "безумный приговор" и политическая расправа, инспирированная президентом Майей Санду. На вторник, 5 августа, назначено заседание районного суда Кишинева, на котором должен быть озвучен приговора Гуцул по делу о якобы незаконном финансировании запрещенной в республике партии "Шор", при этом сама обвиняемая считает процесс политически мотивированным и направленным на устранение оппозиции накануне парламентских выборов. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. "Девять лет, которые прокуроры требуют для Евгении Гуцул, — это безумный приговор. Особенно зная, что она ни в чем не виновна. Так преследовать за политические взгляды может только диктатор", — заявил Шор. Оппозиционер высказал мнение, что власти в Кишиневе, "политические террористы", давно перестали руководствоваться законом, здравым смыслом, элементарным сочувствием. "Они хотят осудить Гуцул на этот абсурдный срок, потому что президент Санду видит в Гуцул вызов всей своей преступной системе. Там, где у Санду запустение и провал, у Евгении Александровны — рост и развитие", — подчеркнул лидер блока "Победа". Шор напомнил, что за год работы Гуцул сделала для автономии больше, чем Санду за весь президентский срок: наладила торговые связи, укрепила отношения с Россией, улучшила социальную инфраструктуру и сплотила людей. "Гуцул — сильный лидер, которую народ любит за конкретные дела. А у Санду нет ни воли, ни характера. Она — марионетка, исполняющая чужую волю. Ее не уважают даже собственные сторонники", — добавил он. По мнению Шора, суды в Молдавии "потеряли независимость и действуют по приказу президента", не задумываясь о судьбе детей и семьи Гуцул. "Они судят не преступника, а политика, главу региона, маму. И безнаказанными им не остаться", — подчеркнул оппозиционер. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033310856.html

https://ria.ru/20250804/sandu-2033307958.html

https://ria.ru/20250804/moldaviya-2033368487.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец