Рейтинг@Mail.ru
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/serbiya-2033567033.html
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику - РИА Новости, 05.08.2025
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику
Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:31:00+03:00
2025-08-05T20:31:00+03:00
в мире
республика сербская
сербия
россия
милорад додик
александр вучич
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818242005_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9e9ebe32527c74ecf383f84c628fd85a.jpg
БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Милораду Додику, заявила пресс-служба кабмина. Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений не утвержденного Совбезом ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. "Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции (по апелляции - ред.) суда БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народная Скупщина (парламент) РС БиГ 25 декабря 2024 года выдала заключение о том, что неконституционные прокуратура и суд БиГ проводят политически мотивированный процесс против президента РС, который поступал согласно своим конституционным и законным полномочиям и обязанностями. Кабмин Республики Сербской во вторник снова выразил приверженность Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в БиГ, где "позиция РС определена конституцией БиГ и конституцией РС и только избиратели могут определять, легитимны или нет их законные представители". Кабмин Республики Сербской также констатировал, что другая часть страны - Федерация БиГ - своей поддержкой неконституционному суду БиГ "привела в неравноправное положение РС, чем нарушен основной принцип Общего рамочного соглашения о мире в БиГ". Правительство в Баня-Луке в принятом документе выразило решимость и приверженность интересам Республики Сербской и ее граждан и призвало все политические силы не позволить отнимать право голоса у сербов и других народов БиГ, "когда пытаются силой разрушить институт президента РС, навязать колониальное управление и заставить молчать демократию". Додик ранее заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратится за поддержкой к РФ и США после приговора суда. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую. Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил приговор Додику и признал его недействительным на территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор Додику.
https://ria.ru/20250805/es-2033486933.html
республика сербская
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818242005_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4072de64fda273d2c864216aa8a871a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, сербия, россия, милорад додик, александр вучич, мария захарова, оон
В мире, Республика Сербская, Сербия, Россия, Милорад Додик, Александр Вучич, Мария Захарова, ООН
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику

Правительство РС БиГ посчитало недействительным приговор президенту Додику

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Дурнев
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Милораду Додику, заявила пресс-служба кабмина.
Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений не утвержденного Совбезом ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
"Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции (по апелляции - ред.) суда БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народная Скупщина (парламент) РС БиГ 25 декабря 2024 года выдала заключение о том, что неконституционные прокуратура и суд БиГ проводят политически мотивированный процесс против президента РС, который поступал согласно своим конституционным и законным полномочиям и обязанностями.
Кабмин Республики Сербской во вторник снова выразил приверженность Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в БиГ, где "позиция РС определена конституцией БиГ и конституцией РС и только избиратели могут определять, легитимны или нет их законные представители".
Кабмин Республики Сербской также констатировал, что другая часть страны - Федерация БиГ - своей поддержкой неконституционному суду БиГ "привела в неравноправное положение РС, чем нарушен основной принцип Общего рамочного соглашения о мире в БиГ".
Правительство в Баня-Луке в принятом документе выразило решимость и приверженность интересам Республики Сербской и ее граждан и призвало все политические силы не позволить отнимать право голоса у сербов и других народов БиГ, "когда пытаются силой разрушить институт президента РС, навязать колониальное управление и заставить молчать демократию".
Додик ранее заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратится за поддержкой к РФ и США после приговора суда. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую. Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил приговор Додику и признал его недействительным на территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор Додику.
Фотография президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, опубликованная в соцсети министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Сийярто разместил фотографии вместе с президентом БиГ из Будапешта
Вчера, 15:09
 
В миреРеспублика СербскаяСербияРоссияМилорад ДодикАлександр ВучичМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала