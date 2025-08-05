https://ria.ru/20250805/serbiya-2033567033.html
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику - РИА Новости, 05.08.2025
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику
Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T20:31:00+03:00
2025-08-05T20:31:00+03:00
2025-08-05T20:31:00+03:00
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БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Милораду Додику, заявила пресс-служба кабмина. Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений не утвержденного Совбезом ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта. "Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции (по апелляции - ред.) суда БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован", - говорится в сообщении. Отмечается, что Народная Скупщина (парламент) РС БиГ 25 декабря 2024 года выдала заключение о том, что неконституционные прокуратура и суд БиГ проводят политически мотивированный процесс против президента РС, который поступал согласно своим конституционным и законным полномочиям и обязанностями. Кабмин Республики Сербской во вторник снова выразил приверженность Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в БиГ, где "позиция РС определена конституцией БиГ и конституцией РС и только избиратели могут определять, легитимны или нет их законные представители". Кабмин Республики Сербской также констатировал, что другая часть страны - Федерация БиГ - своей поддержкой неконституционному суду БиГ "привела в неравноправное положение РС, чем нарушен основной принцип Общего рамочного соглашения о мире в БиГ". Правительство в Баня-Луке в принятом документе выразило решимость и приверженность интересам Республики Сербской и ее граждан и призвало все политические силы не позволить отнимать право голоса у сербов и других народов БиГ, "когда пытаются силой разрушить институт президента РС, навязать колониальное управление и заставить молчать демократию". Додик ранее заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии, а также обратится за поддержкой к РФ и США после приговора суда. Президент Сербии Александр Вучич заверил, что власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую. Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил приговор Додику и признал его недействительным на территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины, которая подтвердила обвинительный приговор Додику.
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в мире, республика сербская, сербия, россия, милорад додик, александр вучич, мария захарова, оон
В мире, Республика Сербская, Сербия, Россия, Милорад Додик, Александр Вучич, Мария Захарова, ООН
Правительство Республики Сербской не приняло приговор Додику
Правительство РС БиГ посчитало недействительным приговор президенту Додику
БЕЛГРАД, 5 авг - РИА Новости. Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) не принимает и считает недействительным приговор суда БиГ президенту Республики Сербской Милораду Додику, заявила пресс-служба кабмина.
Апелляционная палата суда БиГ 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику
за неисполнение решений не утвержденного Совбезом ООН
"высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта.
"Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции (по апелляции - ред.) суда БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Народная Скупщина (парламент) РС БиГ 25 декабря 2024 года выдала заключение о том, что неконституционные прокуратура и суд БиГ проводят политически мотивированный процесс против президента РС, который поступал согласно своим конституционным и законным полномочиям и обязанностями.
Кабмин Республики Сербской
во вторник снова выразил приверженность Общему рамочному (Дейтонскому) соглашению о мире в БиГ, где "позиция РС определена конституцией БиГ и конституцией РС и только избиратели могут определять, легитимны или нет их законные представители".
Кабмин Республики Сербской также констатировал, что другая часть страны - Федерация БиГ - своей поддержкой неконституционному суду БиГ "привела в неравноправное положение РС, чем нарушен основной принцип Общего рамочного соглашения о мире в БиГ".
Правительство в Баня-Луке в принятом документе выразило решимость и приверженность интересам Республики Сербской и ее граждан и призвало все политические силы не позволить отнимать право голоса у сербов и других народов БиГ, "когда пытаются силой разрушить институт президента РС, навязать колониальное управление и заставить молчать демократию".
Додик ранее заявил, что ожидает безусловной поддержки от Сербии
, а также обратится за поддержкой к РФ
и США
после приговора суда. Президент Сербии Александр Вучич
заверил, что власти Сербии будут поддерживать мир и не позволят упразднить Республику Сербскую. Совет нацбезопасности Сербии 2 августа осудил приговор Додику и признал его недействительным на территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила во вторник, что Россия глубоко разочарована неправосудным и антидемократическим решением апелляционной палаты суда Боснии и Герцеговины
, которая подтвердила обвинительный приговор Додику.