"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров
"Аэрофлот" восстанавливает доступ в личные кабинеты пассажиров после кибератаки
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" работает над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров после кибератаки, утечки информации нет, сообщила РИА Новости компания.
"В настоящее время доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот Бонус" временно ограничен в связи с проведением технических работ. Все данные участников сохранены в полном объёме, потери информации не произошло... Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.
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Ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. Пассажиры могут продолжать ими пользоваться без ограничений.
Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелёты, покупки и услуги банков-партнёров участникам программы будет доступна после завершения регламентных работ, о чём "Аэрофлот" сообщит дополнительно.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.