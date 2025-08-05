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"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров - РИА Новости, 05.08.2025
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18:03 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/samolet-2033542031.html
"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров
"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров - РИА Новости, 05.08.2025
"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" работает над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров после кибератаки, утечки информации нет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T18:03:00+03:00
2025-08-05T18:03:00+03:00
технологии
россия
аэрофлот
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
шереметьево (аэропорт)
хакерская атака на "аэрофлот"
происшествия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" работает над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров после кибератаки, утечки информации нет, сообщила РИА Новости компания. "В настоящее время доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот Бонус" временно ограничен в связи с проведением технических работ. Все данные участников сохранены в полном объёме, потери информации не произошло... Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки", - сообщили в компании. Ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. Пассажиры могут продолжать ими пользоваться без ограничений. Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелёты, покупки и услуги банков-партнёров участникам программы будет доступна после завершения регламентных работ, о чём "Аэрофлот" сообщит дополнительно. Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010510145.html
https://ria.ru/20250602/aeroflot-2020424376.html
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технологии, россия, аэрофлот, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), шереметьево (аэропорт), хакерская атака на "аэрофлот", происшествия
Технологии, Россия, Аэрофлот, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шереметьево (аэропорт), Хакерская атака на "Аэрофлот", Происшествия
"Аэрофлот" начал восстанавливать доступ в личные кабинеты пассажиров

"Аэрофлот" восстанавливает доступ в личные кабинеты пассажиров после кибератаки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" работает над восстановлением доступа в личные кабинеты пассажиров после кибератаки, утечки информации нет, сообщила РИА Новости компания.
"В настоящее время доступ к личному кабинету программы "Аэрофлот Бонус" временно ограничен в связи с проведением технических работ. Все данные участников сохранены в полном объёме, потери информации не произошло... Мы прилагаем все усилия для восстановления работы системы в кратчайшие сроки", - сообщили в компании.
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Ускоренная регистрация в аэропортах и доступ в бизнес-залы предоставляются участникам программы в обычном режиме. Пассажиры могут продолжать ими пользоваться без ограничений.
Возможность оформления премиальных авиабилетов, а также начисления миль за перелёты, покупки и услуги банков-партнёров участникам программы будет доступна после завершения регламентных работ, о чём "Аэрофлот" сообщит дополнительно.
Сбой произошел 28 июля в работе информационных систем "Аэрофлота", были перебои в работе сервисов и массовые отмены и переносы рейсов.
Генеральная прокуратура РФ сообщила, что причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" была хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации. Роскомнадзор сообщал, что утечки личных данных пассажиров "Аэрофлота" не выявлено. С утра 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. Во время сбоев в работе компании обстановка в "Шереметьево" была спокойной, скоплений пассажиров не наблюдалось.
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ТехнологииРоссияАэрофлотФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Шереметьево (аэропорт)Хакерская атака на "Аэрофлот"Происшествия
 
 
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