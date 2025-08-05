https://ria.ru/20250805/samara-2033396355.html

В Самаре изготовили испытательную модель пассажирского экраноплана

В Самаре изготовили испытательную модель пассажирского экраноплана - РИА Новости, 05.08.2025

В Самаре изготовили испытательную модель пассажирского экраноплана

Инженеры и студенты Самарского университета имени Королева изготовили испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана "ОРОС-1" по заказу... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T09:14:00+03:00

2025-08-05T09:14:00+03:00

2025-08-05T09:14:00+03:00

самара

самарский университет

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САМАРА, 5 авг - РИА Новости. Инженеры и студенты Самарского университета имени Королева изготовили испытательную модель десятиместного пассажирского экраноплана "ОРОС-1" по заказу московской компании "Ферсель", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "Действующая летающая модель разработана и изготовлена в нашем университете по заказу ООО "Ферсель", занимающегося созданием небольшого пассажирского экраноплана. Согласно проекту, такой экраноплан сможет брать на борт десять пассажиров, на перспективу предполагается и расширенный вариант с 15 пассажирами", - сообщил доцент кафедры конструкции и проектирования летательных аппаратов Самарского университета Олег Лукьянов. Подобные экранопланы могут взлетать с поверхности водоемов и садиться на воду. Они перемещаются на небольшой высоте за счет взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности воды, земли, льда или снега, отметили в самарском вузе. Экранопланы передвигаются с большой скоростью по маршрутам, недоступным для обычных судов. За счет этого такие аппараты могут, например, решить проблему транспортной доступности небольших населенных пунктов, расположенных на берегах рек. Испытательная модель меньше будущего экраноплана "ОРОС-1" примерно в пять раз: длина фюзеляжа и размах крыльев у модели составляет всего порядка 3,5 метра. Аппарат, оснащенный тремя электродвигателями, изготовлен в беспилотном варианте и во время испытаний будет управляться с земли, как беспилотник. Модель экраноплана сможет развивать скорость до 90 километров в час. В Самарском университете разработали для аппарата специальную систему управления. В целом на создание модели ушло около девяти месяцев, работы велись в Научно-технологическом центре композиционных материалов, на новой технологической базе Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета. Аппарат планируется испытать на одном из водоемов в черте Самары. Предполагается отработать различные аспекты полета будущего экраноплана, в том числе будут протестированы аэро- и гидродинамические свойства и характеристики конструкции с учетом особенностей отрыва от водной поверхности и приводнения, отметили в Самарском университете.

https://ria.ru/20250805/uchenye-2033390381.html

https://ria.ru/20250805/uchenye-2033389536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самара, самарский университет