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ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо - РИА Новости, 05.08.2025
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08:22 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/saldo-2033390885.html
ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо
ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо - РИА Новости, 05.08.2025
ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо
Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T08:22:00+03:00
2025-08-05T08:22:00+03:00
в мире
днепр (река)
херсонская область
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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в мире, днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо
В мире, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо
ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо

Сальдо: ВСУ строят подземные укрытия на берегу Днепра в Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреДнепр (река)Херсонская областьРоссияВладимир Сальдо
 
 
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