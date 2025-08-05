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ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо

ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо - РИА Новости, 05.08.2025

ВСУ строят подземные укрытия на правом берегу Днепра, рассказал Сальдо

Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:22:00+03:00

2025-08-05T08:22:00+03:00

2025-08-05T08:22:00+03:00

в мире

днепр (река)

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россия

владимир сальдо

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Украинские войска пытаются укрепить правобережье Днепра, строят там подземные укрытия, чтобы помешать освобождению этой территории, но российские военные своевременно наносят удары по фортификационным сооружениям противника, заявил в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. "Противник пытается укрепить всю правобережную часть Днепра, правый берег Херсонской области, который оккупирует. Пытается строить фортификацию. Строит подземные укрытия для того, чтобы помешать нам освобождать правобережную часть Херсонской области. Наши военные достаточно эффективно все это видят и разрушают эти планы. Поэтому вот эта борьба постоянная, контрбатарейная, она продолжается. Конечно же, противнику удобнее - правый берег Днепра выше, чем левый. И он находится на более господствующих высотах. И его огневые средства тоже пытаются поражать наши объекты. Но, как только они начинают свою работу, значит уже видно, и по ним наносится ответный удар", - рассказал Сальдо. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо