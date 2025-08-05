Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области
Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области за взятки
© Фото : Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской областиАлександр Балышев
© Фото : Министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области
Александр Балышев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости подтвердил задержание министра транспорта региона Александра Балышева по делу о взяточничестве.
"Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более, к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать задержание министра транспорта Херсонской области
Губернатор подчеркнул, что все чиновники должны соблюдать определенные обязательства и устав.
«
"Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан", — заключил Сальдо
При этом глава региона подтвердил, что министр был задержан в рамках расследования дела о получении взятки. О какой сумме идет речь, он не уточнил.
В конце июня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что министра транспорта Херсонской области и его заместителя задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.
На официально сайте губернатора и правительства Херсонской области в качестве и.о. министра транспорта - начальника управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры значится Анатолий Терещенко.