https://ria.ru/20250805/saldo-2033379740.html

Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области

Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области - РИА Новости, 05.08.2025

Сальдо подтвердил задержание министра транспорта Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости подтвердил задержание министра транспорта региона Александра Балышева по делу о... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T04:16:00+03:00

2025-08-05T04:16:00+03:00

2025-08-05T09:41:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости подтвердил задержание министра транспорта региона Александра Балышева по делу о взяточничестве."Я могу сказать так: если человек не имеет чувства собственного достоинства и уважения к себе, а тем более, к той должности, которую он занимает, вот эти люди нарушают закон", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать задержание министра транспорта Херсонской областиГубернатор подчеркнул, что все чиновники должны соблюдать определенные обязательства и устав."Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан", — заключил СальдоПри этом глава региона подтвердил, что министр был задержан в рамках расследования дела о получении взятки. О какой сумме идет речь, он не уточнил. В конце июня в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что министра транспорта Херсонской области и его заместителя задержали в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.На официально сайте губернатора и правительства Херсонской области в качестве и.о. министра транспорта - начальника управления дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры значится Анатолий Терещенко.

https://ria.ru/20250804/saldo-2033238652.html

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херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо