https://ria.ru/20250805/rumyniya-2033376885.html

"Кризисный уровень": в Румынии объявили ЧС

"Кризисный уровень": в Румынии объявили ЧС - РИА Новости, 05.08.2025

"Кризисный уровень": в Румынии объявили ЧС

Министерство энергетики Румынии объявило о введении чрезвычайной ситуации из-за поставок загрязненной нефти из Азербайджана, соответствующее заявление... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T02:53:00+03:00

2025-08-05T02:53:00+03:00

2025-08-05T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министерство энергетики Румынии объявило о введении чрезвычайной ситуации из-за поставок загрязненной нефти из Азербайджана, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства."Министерство энергетики уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня", — говорится в публикации.Сообщается, что речь идет о поставке с 16 по 18 июля 92 тысяч тонн сырой азербайджанской нефти, которая оказалась загрязнена органическими хлоридами в порту отгрузки Джейхан (Турция). Об этом венгерское министерство уведомила компания OMV Petrom. После проведенных анализов было принято решение отказаться от погрузки очередной партии объемом 92 тыс. тонн. В результате 184 тысячи тонн импортной сырой нефти стали недоступны для поставок на НПЗ Petrobrazi.При этом для непрерывного функционирования НПЗ необходимо 80 000 тонн сырой нефти и 30 000 тонн дизельного топлива, которые планировалось временно достать из запасов страны.Румыния уведомила Еврокомиссию и получила разрешение на выгрузку топлива из аварийных запасов, что "обеспечило бесперебойную работу НПЗ и позволило избежать серьезных сбоев на национальном топливном рынке".

https://ria.ru/20250720/rumyniya-2030239988.html

https://ria.ru/20250715/samoleta-2029303987.html

румыния

азербайджан

турция

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в мире, румыния, азербайджан, турция, omv, еврокомиссия