https://ria.ru/20250805/rubl-2033377531.html

Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - РИА Новости, 05.08.2025

Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T03:10:00+03:00

2025-08-05T03:10:00+03:00

2025-08-05T03:10:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов."Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы - ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", – указал эксперт.Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.

https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html

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экономика, россия