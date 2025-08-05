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Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - РИА Новости, 05.08.2025
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03:10 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rubl-2033377531.html
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ РИА Новости, 05.08.2025
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экономика
россия
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов."Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы - ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", – указал эксперт.Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью

Аналитик Попов: осенью курс может составить более 85 рублей за доллар

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
«
"Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы - ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", – указал эксперт.
Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.
Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.
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