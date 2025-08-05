https://ria.ru/20250805/rubl-2033377531.html
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью - РИА Новости, 05.08.2025
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T03:10:00+03:00
2025-08-05T03:10:00+03:00
2025-08-05T03:10:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:209:3116:1961_1920x0_80_0_0_bece305eae18435bf951c1a467b9f7a6.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Осенью курс рубля может сместиться к уровню более 85 рублей за доллар. Такой прогноз агентству "Прайм" дал управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов."Целевой таргет по курсу на конец 2025 года составляет 87 рублей за доллар. Основное движение к этому уровню ожидаем в осенние месяцы - ждем смещение к уровням более 85 рублей за доллар", – указал эксперт.Как пояснил Попов, ослаблению национальной валюты будет способствовать сезонная активизация импорта, а также влияние вторичных санкций на российский экспорт и трансграничные системы расчетов.Поскольку отечественная финансовая и экономическая система уже доказала высокую устойчивость и адаптивность к внешнему давлению, существенного ослабления национальной валюты не произойдет.
https://ria.ru/20250620/gref--2024098590.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945254585_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0118dfef2d1081f0ae327522d4da89f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Эксперт рассказал, что будет с рублем осенью
Аналитик Попов: осенью курс может составить более 85 рублей за доллар