https://ria.ru/20250805/rsmd-2033484795.html

"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД

"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД - РИА Новости, 05.08.2025

"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД

Президент США Дональд Трамп несет ответственность за смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности, заявил американский геополитический аналитик... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T15:03:00+03:00

2025-08-05T15:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X."У русских появился серийный аналог РСД-10 "Пионер" (SS-20) — "Орешник". <…> "Орешник" существенно превосходит "Темного Орла" (американскую гиперзвуковую ракету класса "земля — земля" большой дальности — Прим. ред.). В любом случае это возвращает нас к исходной точке, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу и поставили нас на грань ядерной войны. Вот почему СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп вышел в августе 2018 года", — написал он.Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

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