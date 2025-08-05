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"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
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15:03 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rsmd-2033484795.html
"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД
"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД - РИА Новости, 05.08.2025
"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД
Президент США Дональд Трамп несет ответственность за смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности, заявил американский геополитический аналитик... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:03:00+03:00
2025-08-05T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X."У русских появился серийный аналог РСД-10 "Пионер" (SS-20) — "Орешник". &lt;…&gt; "Орешник" существенно превосходит "Темного Орла" (американскую гиперзвуковую ракету класса "земля — земля" большой дальности — Прим. ред.). В любом случае это возвращает нас к исходной точке, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу и поставили нас на грань ядерной войны. Вот почему СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп вышел в августе 2018 года", — написал он.Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
https://ria.ru/20250805/ssha-2033466321.html
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в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, скотт риттер, майк помпео, нато, владимир путин, дмитрий песков
В мире, США, Москва, Россия, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Майк Помпео, НАТО, Владимир Путин, Дмитрий Песков
"На грань ядерной войны". В США высказались о решении России по РСМД

Риттер обвинил Трампа в смене позиции России по РСМД

© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic CommandЗапуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© U.S. Army Space and Missile Defense Command/Army Forces Strategic Command
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп несет ответственность за смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"У русских появился серийный аналог РСД-10 "Пионер" (SS-20) — "Орешник". <…> "Орешник" существенно превосходит "Темного Орла" (американскую гиперзвуковую ракету класса "земля — земля" большой дальности — Прим. ред.). В любом случае это возвращает нас к исходной точке, когда ракеты средней и меньшей дальности дестабилизировали Европу и поставили нас на грань ядерной войны. Вот почему СССР и США подписали Договор о ликвидации РСМД. Тот самый, из которого президент Трамп вышел в августе 2018 года", — написал он.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России
Вчера, 13:58
Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.
В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Медведев призвал ждать новых шагов после заявления МИД по РСМД
4 августа, 22:39
 
В миреСШАМоскваРоссияДональд ТрампСкотт РиттерМайк ПомпеоНАТОВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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