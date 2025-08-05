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Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине - РИА Новости, 05.08.2025
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05:45 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rozysk-2033383683.html
Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине
Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине - РИА Новости, 05.08.2025
Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине
Получивший российское гражданство продюсер Юрий Бардаш разыскивается службой безопасности Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T05:45:00+03:00
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украина
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Получивший российское гражданство продюсер Юрий Бардаш разыскивается службой безопасности Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам тюрьмы. В мае 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины". Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
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украина, россия
Украина, Россия
Продюсер группы "Грибы" разыскивается на Украине

Продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш разыскивается на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой Юрия БардашаЮрий Бардаш
Юрий Бардаш - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Юрия Бардаша
Юрий Бардаш. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Получивший российское гражданство продюсер Юрий Бардаш разыскивается службой безопасности Украины, свидетельствуют данные украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее суд на Украине заочно приговорил Бардаша к 10 годам тюрьмы.
В мае 2024 года против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям: "публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя", "распространение материалов с призывами к изменению границ", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
Бардаш является основателем и продюсером проектов Quest Pistols, "Грибы", "Нервы", "Луна", "Коррупция" и других.
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