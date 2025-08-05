https://ria.ru/20250805/royzman-2033392952.html

Суд оставил в силе решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"*

Суд оставил в силе решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"* - РИА Новости, 05.08.2025

Суд оставил в силе решение о ликвидации "Фонда Ройзмана"*

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана"*, оставил ее без изменения, сообщили РИА РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T08:43:00+03:00

2025-08-05T08:43:00+03:00

2025-08-05T08:47:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу на решение о ликвидации благотворительного "Фонда Ройзмана"*, оставил ее без изменения, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Да, решение оставлено без изменения", – сказала собеседница агентства.Главное управление министерства юстиции России по Свердловской области в октябре 2024 года организовало проверку "Фонда Ройзмана"*, после которой из-за выявленных нарушений в Октябрьский районный суд столицы Урала был подан иск о ликвидации фонда. В частности, согласно акту проверки Минюстом, в деятельности организации были обнаружены нарушения: местонахождение фонда не совпадает с адресом, указанным в едином госреестре юридических лиц, из 22 заявленных в уставе целей создания организации фактически деятельность осуществлялась только по пяти направлениям, фонд получал средства от иностранных источников, но не отражал это официально, тратил деньги на неуставные цели.Также отмечалось, что организация собрала более 222 миллионов рублей на лечение двух детей с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА), при этом лечение детей препаратом СМА "Золгенсма" было осуществлено за счет федерального бюджета, в результате собранные деньги остались в распоряжении фонда и не использованы по их целевому назначению. Суд 14 апреля удовлетворил иск о ликвидации фонда, позднее его представители такое решение обжаловали."Фонд Ройзмана"* подавал встречный иск к Минюсту в свердловский арбитраж, пытаясь признать недействительным и подлежащим отмене акт его проверки, суд иск отклонил. Оспорить и это решение в апелляции организации не удалось – его ставили без изменения, а жалобу без удовлетворения.* Евгений Ройзман признан иноагентом в России

https://ria.ru/20250414/fond-2011200883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия