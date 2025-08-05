https://ria.ru/20250805/rostehi-2033413047.html

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 05.08.2025

Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100

"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:47:00+03:00

2025-08-05T10:47:00+03:00

2025-08-05T11:31:00+03:00

экономика

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

мс-21

sj-100

ил-114

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов."Суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация", — сказал он на встрече председателем правительства Михаилом Мишустиным.Что же касается МС-21, предприятия "Ростеха" импортозаместили более 70 систем этих самолетов. Глава госкорпорации также пообещал, что она будет вовремя обслуживать и поставлять запчасти к производимым воздушным судам. Так, к 2030 году у нее будет 15 собственных сервисных пунктов, а на данный момент есть уже восемь, сообщил он.Кроме того, Чемезов рассказал о вертолетно-сервисной компании, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты госкорпорации. В будущем планируется поставить новые винты на вертолеты "Ансат", что должно улучшить его технические характеристики. Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Он будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.Мишустин во время встречи подчеркнул, что "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, а также активно участвует в решении задач национального масштаба. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал заслуги госкорпорации, в том числе — в обеспечении обороноспособности.

https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, мс-21, sj-100, ил-114, авиация, технологии