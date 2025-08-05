Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
Ростех начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году
© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
«
"Суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация", — сказал он на встрече председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Глава госкорпорации также пообещал, что она будет вовремя обслуживать и поставлять запчасти к производимым воздушным судам. Так, к 2030 году у нее будет 15 собственных сервисных пунктов, а на данный момент есть уже восемь, сообщил он.
Кроме того, Чемезов рассказал о вертолетно-сервисной компании, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты госкорпорации. В будущем планируется поставить новые винты на вертолеты "Ансат", что должно улучшить его технические характеристики. Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Он будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.
Мишустин во время встречи подчеркнул, что "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, а также активно участвует в решении задач национального масштаба. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал заслуги госкорпорации, в том числе — в обеспечении обороноспособности.