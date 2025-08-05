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Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 05.08.2025
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10:47 05.08.2025 (обновлено: 11:31 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rostehi-2033413047.html
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100 - РИА Новости, 05.08.2025
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100
"Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:47:00+03:00
2025-08-05T11:31:00+03:00
экономика
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
мс-21
sj-100
ил-114
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов."Суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация", — сказал он на встрече председателем правительства Михаилом Мишустиным.Что же касается МС-21, предприятия "Ростеха" импортозаместили более 70 систем этих самолетов. Глава госкорпорации также пообещал, что она будет вовремя обслуживать и поставлять запчасти к производимым воздушным судам. Так, к 2030 году у нее будет 15 собственных сервисных пунктов, а на данный момент есть уже восемь, сообщил он.Кроме того, Чемезов рассказал о вертолетно-сервисной компании, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты госкорпорации. В будущем планируется поставить новые винты на вертолеты "Ансат", что должно улучшить его технические характеристики. Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Он будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.Мишустин во время встречи подчеркнул, что "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, а также активно участвует в решении задач национального масштаба. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал заслуги госкорпорации, в том числе — в обеспечении обороноспособности.
https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html
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экономика, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех, мс-21, sj-100, ил-114, авиация, технологии
Экономика, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех, МС-21, SJ-100, Ил-114, Авиация, Технологии
Чемезов рассказал, когда начнется серийное производство МС-21 и SJ-100

Ростех начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе
Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Сборка фюзеляжей самолета МС-21 на Иркутском авиационном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году, заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.
«
"Суперджет" у нас тоже полностью импортозамещен. Идут сейчас сертификационные полеты. И тоже в 2026 году мы начнем уже серийно производить. Это в том числе и по Ил-114 — то же самое. Такая же ситуация", — сказал он на встрече председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Что же касается МС-21, предприятия "Ростеха" импортозаместили более 70 систем этих самолетов.
Глава госкорпорации также пообещал, что она будет вовремя обслуживать и поставлять запчасти к производимым воздушным судам. Так, к 2030 году у нее будет 15 собственных сервисных пунктов, а на данный момент есть уже восемь, сообщил он.
Кроме того, Чемезов рассказал о вертолетно-сервисной компании, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты госкорпорации. В будущем планируется поставить новые винты на вертолеты "Ансат", что должно улучшить его технические характеристики. Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Он будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.
Мишустин во время встречи подчеркнул, что "Ростех" играет важнейшую роль в достижении технологического и промышленного суверенитета России, а также активно участвует в решении задач национального масштаба. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно отмечал заслуги госкорпорации, в том числе — в обеспечении обороноспособности.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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ЭкономикаРоссияСергей ЧемезовМихаил МишустинРостехМС-21SJ-100Ил-114АвиацияТехнологии
 
 
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