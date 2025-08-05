Рейтинг@Mail.ru
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат" - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 05.08.2025 (обновлено: 11:49 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rosteh-2033425761.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат" - РИА Новости, 05.08.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"
Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:34:00+03:00
2025-08-05T11:49:00+03:00
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951956808_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_165485bb5fb6134c6655db4cde3d56a1.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным."Вот, и если говорить про "Ансат", то его дальность возрастет с 505 километров до 640 километров. Увеличится и взлетный вес. Мы, в том числе, и поставим новые винты - как несущий, так и рулевой. Это улучшит и маневренность. Ну, в общем-то, должны увеличить крейсерскую скорость тоже", - сообщил Чемезов.Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.По словам Чемезова, вертолеты Ми-34 будут пользоваться большим спросом, так как заменят вертолеты Airbus и Bell, чье обслуживание в России практически остановлено.Чемезов добавил, что у госкорпорации уже давно создана вертолетно-сервисная компания, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты корпорации.Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" разработан и выпускается на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". Воздушное судно отличает просторная кабина, высокая маневренность, простота в обслуживании и универсальность.
https://ria.ru/20250723/tanki-2030759445.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951956808_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_2843be9005f771c9d736d7d583053d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"

"Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет "Ансат"
Вертолет Ансат - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет "Ансат" . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
"Вот, и если говорить про "Ансат", то его дальность возрастет с 505 километров до 640 километров. Увеличится и взлетный вес. Мы, в том числе, и поставим новые винты - как несущий, так и рулевой. Это улучшит и маневренность. Ну, в общем-то, должны увеличить крейсерскую скорость тоже", - сообщил Чемезов.
Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.
По словам Чемезова, вертолеты Ми-34 будут пользоваться большим спросом, так как заменят вертолеты Airbus и Bell, чье обслуживание в России практически остановлено.
Чемезов добавил, что у госкорпорации уже давно создана вертолетно-сервисная компания, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты корпорации.
Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" разработан и выпускается на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". Воздушное судно отличает просторная кабина, высокая маневренность, простота в обслуживании и универсальность.
Австрийские военные осматривают танк Т-80БВМ на выставке вооружений Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В "Ростехе" заявили о превосходстве российских танков над зарубежными
23 июля, 07:38
 
РоссияСергей ЧемезовМихаил МишустинРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала