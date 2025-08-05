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В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат" - РИА Новости, 05.08.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"
Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T11:34:00+03:00
2025-08-05T11:34:00+03:00
2025-08-05T11:49:00+03:00
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сергей чемезов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат", сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным."Вот, и если говорить про "Ансат", то его дальность возрастет с 505 километров до 640 километров. Увеличится и взлетный вес. Мы, в том числе, и поставим новые винты - как несущий, так и рулевой. Это улучшит и маневренность. Ну, в общем-то, должны увеличить крейсерскую скорость тоже", - сообщил Чемезов.Также "Ростех" создал свой двигатель ВК-650В. Этот двигатель будет использоваться не только для "Ансатов", но и для вертолетов Ми-34.По словам Чемезова, вертолеты Ми-34 будут пользоваться большим спросом, так как заменят вертолеты Airbus и Bell, чье обслуживание в России практически остановлено.Чемезов добавил, что у госкорпорации уже давно создана вертолетно-сервисная компания, у которой есть ремонтные заводы по всей России. Она обслуживает все вертолеты корпорации.Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" разработан и выпускается на Казанском вертолетном заводе холдинга "Вертолеты России". Воздушное судно отличает просторная кабина, высокая маневренность, простота в обслуживании и универсальность.
https://ria.ru/20250723/tanki-2030759445.html
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россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
В "Ростехе" рассказали о преимуществах новых винтов для вертолетов "Ансат"
"Ростех" поставит новые винты на вертолеты "Ансат"