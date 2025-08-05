https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - РИА Новости, 05.08.2025

"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

"Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T10:45:00+03:00

2025-08-05T10:45:00+03:00

2025-08-05T11:25:00+03:00

безопасность

россия

сергей чемезов

михаил мишустин

ростех

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.

https://ria.ru/20250720/svo-2030224201.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех