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"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - РИА Новости, 05.08.2025
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10:45 05.08.2025 (обновлено: 11:25 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - РИА Новости, 05.08.2025
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:45:00+03:00
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безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.
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безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов

Чемезов: "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов во время встречи. 5 августа 2025
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.
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БезопасностьРоссияСергей ЧемезовМихаил МишустинРостех
 
 
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