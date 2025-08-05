https://ria.ru/20250805/rosteh-2033410568.html
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов - РИА Новости, 05.08.2025
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
"Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T10:45:00+03:00
2025-08-05T10:45:00+03:00
2025-08-05T11:25:00+03:00
безопасность
россия
сергей чемезов
михаил мишустин
ростех
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии, заявил генеральный директор госкоропорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. "Потребности нашей армии мы обеспечиваем на 100%, и даже с опережением", - сказал Чемезов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей чемезов, михаил мишустин, ростех
Безопасность, Россия, Сергей Чемезов, Михаил Мишустин, Ростех
"Ростех" полностью обеспечивает потребности армии, заявил Чемезов
Чемезов: "Ростех" полностью обеспечивает потребности российской армии