https://ria.ru/20250805/rossiya-2033581721.html

"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы

"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы - РИА Новости, 05.08.2025

"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы

Россия не бросает слов на ветер, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive, комментируя смену позиции... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T23:04:00+03:00

2025-08-05T23:04:00+03:00

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия не бросает слов на ветер, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive, комментируя смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности."Я думаю, что русские не блефуют", — подчеркнул он.Как отметил экс-полковник, Москва обычно проводит последовательную политику, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, который "говорит одно, а через две недели — совершенно другое".Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.

https://ria.ru/20250805/rsmd-2033484795.html

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