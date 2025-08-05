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"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы - РИА Новости, 05.08.2025
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23:04 05.08.2025
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033581721.html
"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы
"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы - РИА Новости, 05.08.2025
"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы
Россия не бросает слов на ветер, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive, комментируя смену позиции... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T23:04:00+03:00
2025-08-05T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия не бросает слов на ветер, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive, комментируя смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности."Я думаю, что русские не блефуют", — подчеркнул он.Как отметил экс-полковник, Москва обычно проводит последовательную политику, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, который "говорит одно, а через две недели — совершенно другое".Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
https://ria.ru/20250805/rsmd-2033484795.html
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в мире, москва, россия, сша, дональд трамп, майк помпео, владимир путин, нато
В мире, Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Владимир Путин, НАТО
"Русские не блефуют". В США забили тревогу из-за решения Москвы

Макгрегор: Россия не блефует, говоря о смене позиции по РСМД

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия не бросает слов на ветер, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTubе-канала Deep Dive, комментируя смену позиции Москвы по ракетам средней и меньшей дальности.
"Я думаю, что русские не блефуют", — подчеркнул он.
Запуск баллистической ракеты-мишени ближнего радиуса действия на полигоне в Нью-Мексико, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 15:03
Как отметил экс-полковник, Москва обычно проводит последовательную политику, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, который "говорит одно, а через две недели — совершенно другое".
Дональд Трамп 20 октября 2018 года заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент США и госсекретарь Майк Помпео 1 февраля 2019 года одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона выйти из ДРСМД.
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"Это предупреждение". В США забили тревогу из-за сигнала от России
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В понедельник МИД России заявил, что Москва фиксирует отсутствие условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. В ведомстве подчеркнули, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься российским руководством на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что призыв Москвы к НАТО объявить встречный мораторий на развертывание оружейных систем, запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, не встретил взаимности.
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4 августа, 22:39
 
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