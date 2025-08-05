В Госдепе разъяснили позицию Трампа по России
Госдеп: Трамп недоволен Россией, но верит в дипломатическое решение конфликта
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп недоволен Россией и президентом РФ Владимиром Путиным, но продолжает верить в дипломатическое решение конфликта на Украине, заявила представитель госдепа США Тэмми Брюс.
Ранее Брюс подтвердила, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит Россию на этой неделе, отказавшись комментировать детали визита.
Во вторник британское издание Financial Times сообщило, администрация Трампа изучает возможность введения новых санкций против связываемых с РФ танкеров, а также принятия других мер против России.
Трамп ранее заявил, что введет пошлины в размере 100% на товары из РФ, а также вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На минувшей неделе, во вторник, он сообщил, что отводит десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине. Американский президент добавил, что в случае провала переговоров намерен ввести импортные пошлины, однако не уверен при этом, повлияет ли это на Россию.
Путин в пятницу отмечал, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений.