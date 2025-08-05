Рейтинг@Mail.ru
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели - РИА Новости, 05.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 05.08.2025 (обновлено: 22:08 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033575515.html
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели - РИА Новости, 05.08.2025
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:01:00+03:00
2025-08-05T22:08:00+03:00
россия
в мире
стив уиткофф
государственный департамент сша
воз
нато
москва
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928642_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_c5361bb4522d757b90b8cef9c8e62cee.jpg
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе."Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
https://ria.ru/20250805/peskov-2033566490.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019928642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a594638c2afd71d274b71bb7fb2daf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, стив уиткофф, государственный департамент сша, воз, нато, москва, сша
Россия, В мире, Стив Уиткофф, Государственный департамент США, ВОЗ, НАТО, Москва, США
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели

Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию, но не стал комментировать детали

© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе.
"Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Кремль не будет заранее комментировать визит Уиткоффа, заявил Песков
Вчера, 20:25
 
РоссияВ миреСтив УиткоффГосударственный департамент СШАВОЗНАТОМоскваСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала