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Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели - РИА Новости, 05.08.2025
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели
Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T22:01:00+03:00
2025-08-05T22:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс во вторник отказалась комментировать детали визита спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, подтвердив, что поездка состоится на этой неделе."Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить… У меня нет для вас деталей", - сказала она журналистам на брифинге.Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер 1 августа объявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию в тот же день анонсировал Трамп. В понедельник глава Белого дома заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию среду или четверг.
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россия, в мире, стив уиткофф, государственный департамент сша, воз, нато, москва, сша
Россия, В мире, Стив Уиткофф, Государственный департамент США, ВОЗ, НАТО, Москва, США
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию на этой недели
Госдеп подтвердил поездку Уиткоффа в Россию, но не стал комментировать детали