Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину
Россия сделала представление Израилю после нападения на машину близ Иерусалима
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину дипломатов близ Иерусалима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
ЧП произошло 30 июля. Сотрудники российского представительства при Палестинской национальной администрации ехали на служебном автомобиле с дипломатическими номерами. Они подверглись нападению в районе незаконного израильского поселения Гиват-Асаф близ Иерусалима со стороны группы поселенцев.
"Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы", — отметила она.
Захарова указала, что автомобилю нанесли механические повреждения. Российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения.
"Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших", — подчеркнула она.
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Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова напомнила, что принимающая сторона также должна относиться к аккредитованным иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство.
Согласно конвенции, государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий, включая их имущество.