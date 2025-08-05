https://ria.ru/20250805/rossiya-2033573656.html

Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину - РИА Новости, 05.08.2025

Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину

Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину дипломатов близ Иерусалима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:38:00+03:00

2025-08-05T21:38:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия сделала представление Израилю после нападения на служебную машину дипломатов близ Иерусалима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Соответствующее представление властям Израиля было сделано посольством России в Тель-Авиве. Надеемся, что израильской стороной будут сделаны соответствующие выводы", — отметила она. Захарова указала, что автомобилю нанесли механические повреждения. Российским дипломатам также выкрикивали угрозы во время нападения. "Особое недоумение и неприятие вызывает тот факт, что инцидент произошел при попустительстве израильских военнослужащих, находившихся на месте происшествия и не удосужившихся даже попытаться пресечь агрессивные действия нападавших", — подчеркнула она.Она добавила, что Москва рассматривает этот инцидент как грубейшее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Захарова напомнила, что принимающая сторона также должна относиться к аккредитованным иностранным дипломатам с должным уважением, принимая все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на их личность, свободу и достоинство.

https://ria.ru/20250729/rossija-2032123891.html

https://ria.ru/20250804/palestina-2033328463.html

https://ria.ru/20250805/konflikt-1915630213.html

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израиль

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россия, в мире, израиль, палестина, мария захарова, палестинская национальная администрация