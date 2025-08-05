https://ria.ru/20250805/rossiya-2033571366.html

Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах

Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах - РИА Новости, 05.08.2025

Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах

Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах еще на несколько субъектов России, указ президента опубликован на... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T21:15:00+03:00

2025-08-05T21:15:00+03:00

2025-08-05T22:48:00+03:00

общество

донецкая народная республика

херсонская область

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

луганская народная республика

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах еще на несколько субъектов России, указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изначально положения распространялись на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Теперь эти меры будут действовать также для:Росмолодежь совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" должна будет определить порядок отбора и подготовки волонтеров для работы в этих регионах. При этом они должны исходить из необходимости обеспечения безопасности волонтеров и эффективного осуществления их деятельности.

https://realty.ria.ru/20250723/putin-2030895503.html

https://ria.ru/20250805/voda-2033473784.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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общество, донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), луганская народная республика