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Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах - РИА Новости, 05.08.2025
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21:15 05.08.2025 (обновлено: 22:48 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033571366.html
Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах
Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах - РИА Новости, 05.08.2025
Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах
Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах еще на несколько субъектов России, указ президента опубликован на... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T21:15:00+03:00
2025-08-05T22:48:00+03:00
общество
донецкая народная республика
херсонская область
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах еще на несколько субъектов России, указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изначально положения распространялись на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Теперь эти меры будут действовать также для:Росмолодежь совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" должна будет определить порядок отбора и подготовки волонтеров для работы в этих регионах. При этом они должны исходить из необходимости обеспечения безопасности волонтеров и эффективного осуществления их деятельности.
https://realty.ria.ru/20250723/putin-2030895503.html
https://ria.ru/20250805/voda-2033473784.html
донецкая народная республика
херсонская область
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общество, донецкая народная республика, херсонская область , владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), луганская народная республика
Общество, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Луганская Народная Республика
Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах

Путин расширил действие указа о волонтерстве на Крым и приграничье

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Владимир Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в новых регионах еще на несколько субъектов России, указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изначально положения распространялись на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Теперь эти меры будут действовать также для:
  • Республики Крым;
  • Краснодарского края;
  • Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей;
  • Севастополя.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Путин подписал закон о капремонте имущества в СЭЗ в новых регионах
23 июля, 17:15
Росмолодежь совместно с ассоциацией волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития "Добро.рф" должна будет определить порядок отбора и подготовки волонтеров для работы в этих регионах. При этом они должны исходить из необходимости обеспечения безопасности волонтеров и эффективного осуществления их деятельности.
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Волонтеры "Народного фронта" развезли десятки тонн воды в ДНР
Вчера, 14:28
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Луганская Народная Республика
 
 
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